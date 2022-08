Onvoorstelbaar dat dit het Oostblok werd genoemd

Je kunt niet naar het verleden reizen en als je zegt terug te gaan in de tijd, is dat een schijnbeweging – de tijd van nu is nooit hetzelfde als die van toen, jijzelf evenmin. Maar nu mijn oudste zoon en ik een paar dagen in Praag zijn, doen we toch een poging.

Zevenentwintig jaar geleden is het dat we vertrokken uit het dorp aan de rand van deze stad, en geen van beiden hebben we het sindsdien teruggezien. Zou het huis er nog staan? Was het werkelijk zo groot en zo vrijstaand als we ons meenden te herinneren?

Het postkantoortje is er nog en het dorpsplein is niet veranderd, dat stelt alvast gerust. Daar is de kroeg, waar de mannen – louter mannen – in hun overalls zaten te drinken, te roken en luidkeels te converseren. Kwam ik er binnen, dan daalde altijd meteen een zware stilte in. We slaan linksaf, daar is het huis, en het stelt niet teleur.

We maken foto’s en lopen het rondje dat hij toen op zijn fietsje deed. Terwijl ik wat dingen aanwijs – hier woonde de zenuwachtige moeder van de huisbaas, daar was één keer per jaar een draaimolen – voelt het alsof ik spreek over een periode waarover ik gelezen heb, lang geleden. Het was mijn leven, maar ook een ander leven. Wat is er gebeurd? Dit: de jongen op zijn fietsje is nu net zo oud als ik toen was.

Iets soortgelijks overvalt me als we Praag doorkruisen en ik de neiging moet onderdrukken bij elke straathoek een historisch exposé af te steken. Hoe onvoorstelbaar dat de werkelijkheid hier zo compleet anders was, dat dit het Oostblok werd genoemd, een gevangenis achter een gordijn van ijzer. Ik kan erover vertellen, maar een nieuwe generatie kan nooit het verleden zien dat ik zie als ik de straten passeer die ik nog ken van voor 1989.

Sterker nog: het kost ook mijzelf moeite het verleden uit het heden te pellen. En mij bekruipt vaak het gevoel dat we collectief, als volken en landen, aan een verwant euvel lijden. Hoe kort is het geheugen als het gaat om de totalitaire verleiding, de lokroep van de sterke man, het verlangen af te rekenen met de hindernissen die de democratie oplegt aan ‘de wil van het volk’. Te vaak is daar al een hoge prijs voor betaald, te vaak is dat vervolgens weer vergeten.

Een museum van het communisme

Het droevige Praag dat ik in de late jaren tachtig leerde kennen, was al bijna een museum van het communisme; het systeem liep op zijn laatste benen, al kon niemand toen weten dat er in 1989 een Fluwelen Revolutie zou volgen. Net zomin als ik kon weten dat ik er ooit nog in een daadwerkelijk museum van het communisme zou rondlopen, met mijn zoon.

In dat museum, gevestigd aan het Plein van de Republiek, ontmoeten we de geschiedenis bijna tastbaar. Meest huiveringwekkende conclusie: op beslissende momenten kozen mensen zelf voor de leiders die hen vervolgens zouden onderdrukken. Meest huiveringwekkend object: een authentieke strop (achter glas) die in de jaren vijftig werd gebruikt voor het voltrekken van de doodstraf. Opvallend detail: deze strop is in bruikleen van het Gevangeniswezen van de Tsjechische Republiek.