Onverstoorbaarheid kan de koning gezag geven

Hard werken wordt meestal goed beloond. Zeker in topfuncties. Maar dat werkt anders bij de koning. Want al heeft de koning een werkpaleis en een volle agenda, het koningschap is geen functie. Het is een staat van zijn. Zeven dagen per week, ook in de vakanties. En waar topfunctionarissen afgerekend kunnen worden op slechte winstcijfers, zijn de waarderingscijfers van het volk voor de koning van een andere orde. Die tellen niet als beloning voor het harde werken en moeten ook geen doel op zich vormen of een voorwaarde voor aanblijven.

Tien jaar geleden werd Willem-Alexander ingehuldigd als koning, op 30 april 2013. Op de foto’s van die dag oogt hij met zijn 46 jaar behoorlijk jong. Tien jaar koningschap is hem aan te zien. Het koningspaar werkt hard. Nederland heeft een plichtsgetrouwe koning, en een eveneens hardwerkende koningin. Ondanks hun inzet daalt de waardering van het volk de laatste jaren, nadat die de eerste jaren na de inhuldiging juist hoog was. Afgelopen jaren zijn er ongemakkelijke gebeurtenissen geweest, als gevolg van verkeerde beslissingen, door de koning zelf genomen. Beslissingen die te maken hadden met wat het koningspaar als het privéleven ziet. Juist door onderscheid te maken tussen werk en privé ontstaat ongemak.

Een profiel dat past bij zijn persoonlijkheid

De keuze van Willem-Alexander is om een koning te zijn die dicht bij het volk staat, in wie mensen zich deels kunnen herkennen, bijvoorbeeld als het gaat om vaderschap, fan zijn van Ajax, behoefte aan vakantie. Het is een profiel dat past bij zijn persoonlijkheid. Maar het kan ook problematisch zijn. Er is geen privé. Het koningschap is geen functie waarvan af en toe even vrij genomen kan worden. Het werkt niet, om privé als beloning voor het harde werken een boot van twee miljoen euro aan te schaffen, of in coronatijd op vakantie naar Griekenland te gaan, of een vakantiewoning in Mozambique te kopen. Of te dingen naar gunst van het volk.

Het enige dat telt is het opbouwen van gezag. Dat is lastiger geworden sinds de koning geen politieke bemoeienis meer heeft met de formatie.

Gezag komt dan eerder door een houding, een manier van omgaan met belangrijke kwesties. Inlevingsvermogen is zeker een pre, maar daarnaast kan ook een zekere onverstoorbaarheid bijdragen aan gezag.

Geen onverstoorbaarheid in de zin van niets aantrekken van wat anderen doen, maar onverstoorbaarheid die voortkomt uit grote toewijding, en onafhankelijkheid van het oordeel van anderen. Als koningin straalde Beatrix dat uit. Een vleugje ervan is wat koning Willem-Alexander de komende jaren kan sieren, naast meer soberheid in wat hij als zijn privéleven beschouwt.