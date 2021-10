Onveiligheid, daar werkt de recreatieve gebruiker van drugs ook aan mee

Lezers voelen zich niet per se onveilig, maar zijn wel somber over de veiligheid in het land.

Wijkagent

Bij handhaving van veiligheid ligt de basis bij de wijkagent. Door sluiting van wijkbureaus en onvoldoende politiebezetting rommelt het al vele jaren aan deze basis. Je kunt als justitieminister nog zoveel inzetten op speciale interventieteams, als de politie in de wijk of buurt niet op sterkte is, blijft het dweilen met de kraan open. En dan verlaten goede politiemensen het korps, omdat ze geen gehoor vinden voor hun signalen dat er iets moet veranderen aan de onderbezetting en ontoereikende middelen. Ik heb hierover regelmatig bij minister Grapperhaus aan de bel getrokken, zonder dat ik hierop enige respons mocht ontvangen.

Herman de Muinck, Zuidlaren

Achter de voordeur

Rond 2000 woonde ik in Amsterdam-West. In korte tijd maakte ik wel vier geweldsincidenten mee in de buurt van mijn huis. Een keer vonden we een man op het trottoir met een schotwond in zijn buik. Onveilig heb ik me nooit gevoeld. Dat kwam pas toen mijn man mij binnenshuis begon te intimideren en bedreigen, wat uitmondde in een echtscheiding. Het meeste geweld vindt thuis, achter de voordeur, plaats. Tegen (ex-)vrouwen en kinderen of door stalkers, zoals bij Humeyra, die ondanks vele aangiftes onvoldoende werd beschermd.

L.J. Bos, Amsterdam

Drugsgebruik

Of ik me onveiliger voel, durf ik niet te zeggen. Ik verbaas me wel over het harddrugsgebruik bij festivals en dergelijke. En dat je het middel ook kan laten controleren op kwaliteit. Zolang drugsgebruik als normaal en als onontbeerlijk wordt gezien, blijven de productie, het verdienmodel en het geweld van die criminelen in stand. Gebruikers op festivals zijn medeschuldig aan de criminaliteit.

Frans van Lier, Huizen

Bromsnor

Bij de komende verkiezingen ­– binnen twee jaar, gok ik – zullen met name rechtse partijen weer ‘meer blauw op straat’ beloven. Eenmaal op het pluche zullen ze weer driftig bezuinigen op politie en justitie. Het resultaat: met ons uitgeklede politieapparaat is het dweilen met de kraan open. Bromsnor maakt jacht op goed georganiseerde criminelen, die boerenschuren hebben ingericht als drugslaboratoria of martelkamers. In mijn woonplaats schittert de politie door afwezigheid. Nu ben ik een vitale zestiger van bijna twee meter lang, die zichzelf best kan en durft te verdedigen. Maar dan belandt niet mijn belager, maar ik in het beklaagdenbankje.

Henk v.d. Berg, Hillegom

Opvoeden

Veel jongeren gebruiken weleens een pilletje, ouders drinken dagelijks een glaasje wijn of een biertje. Wat is daar mis mee? Daar begint alles volgens mij mee. Gebruik je om te vergeten? Om langer door te gaan? Ken uzelf. Vanuit dat principe moeten ouders cursussen aangeboden krijgen om hun kinderen op te voeden. Bied kinderen op school sport, muziek en natuurlessen. Er is zoveel te ontdekken in de wereld om je heen. Een andere uitdaging dan pillen of erger.

Gineke Peltjes Bergentheim

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.