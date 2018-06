Ontzag voor religie is misplaatst

Op Facebook had ik namelijk opgeroepen om niet mee te doen aan de ophef over de ramadan. Mijn (roomse) ouders vastten indertijd tenminste echt en ze deden dat in stilte.

Moslims verlangen echter voor hun ramadan buitensporige aandacht, in de hoogmoedige deemoed, typisch voor godgelovigen. Als godvrije weiger ik pertinent de geëiste eerbied op te brengen. Er bestaat nog steeds misplaatst ontzag voor religie. Waarom mag in de les een moslimmeisje haar hoofddoekje ophouden, terwijl haar klasgenoot zijn voetbalpetje moet afzetten? Hij steunt met zijn cap een club die echt bestaat, zij eert het hersenspinsel Allah. Natuurlijk mag ze dat, net zoals 'sommige Nederlanders' in witte wieven, kabouters, Rudolf Steiner en Jezus mogen geloven. Godsgeloof is niet van een hogere orde, zodat kerken geen OZB hoeven te betalen en de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en recht op lichamelijke integriteit ongestraft wordt geschonden door jongensbesnijdenis.

In het eerste jaar van mijn studie klassieken heb ik het hele Nieuwe Testament in het Griekse origineel gelezen Anton van Hooff, oud-voorzitter van de atheïstisch-humanistische vereniging De Vrije Gedachte

Een mythe Breebaart identificeert mij niet alleen als vrijdenker maar ook als classicus. Dat is in dit verband relevant. In het eerste jaar van mijn studie klassieken heb ik het hele Nieuwe Testament - tijdens de zondagmis - in het Griekse origineel gelezen. Toen wist ik het: Jezus is een mythe. Het is zoals de apologeet Tertullianus over Christus' menswording schreef: 'het is geloofwaardig omdat het idioot is', meestal geciteerd als credo quia absurdum. Ieder godsgeloof is intellectueel masochisme. Naast de ophef richt mijn bezwaar zicht tegen de kwalijke gevolgen van de ramadan, in het bijzonder bij kinderen. Er wordt namelijk na zonsopgang en voor het krieken van de dag stevig gebunkerd. Zo ontstaan slechte eetgewoontes.

Slaperige kinderen Toen een paar jaar geleden de ramadan in de zomervakantie viel, zei een lerares mij: "Fijn, dan zit ik niet de hele dag met slaperige kinderen die scheten laten". Van een bevriend, gemengd echtpaar zit de vrouw een hele maand opgescheept met een chagrijnige man. Bij deze argumentatie mij betichten van een gemakzuchtige mening is lichtzinnig oordelen.