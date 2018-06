Onthul, collega-journalisten, onthul

Er zijn ook momenten dat ik uit gêne geneigd ben mijn pen op te vreten, dat geef ik toe. Maar vandaag roem ik het spit- en speurwerk van de journalistiek, de tic om altijd het naadje van de kous te willen weten.

Lees verder na de advertentie

Hoe hadden we anders gehoord dat Shell en andere bedrijven achter het ‘wetenschappelijk onderzoek’ zaten dat tijdens de formatie werd gebruikt om de afschaffing van de dividendbelasting te rechtvaardigen? Nieuwssite Follow the Money onthulde dat donderdag. De betrokkenen hadden liever gezwegen. Die schermen met scholarly publications, waardoor besluiten de schijn van weldoordachtheid krijgen, terwijl de onderbouwing in feite niets anders is dan dit: het grootbedrijf wil het.

Shell betaalde 300.000 euro aan de managementfaculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam voor een onderzoek dat moest leiden tot ‘aanbevelingen over gewenst Hoofdkantorenbeleid van de Nederlandse overheid’. En verrek, de wetenschappers concluderen dat de regering nodig iets moet doen aan ‘locatiefactoren, met name gerelateerd aan belastingen en talent’.

Dat is de opdracht van de journalistiek: de feiten nooit voldongen te laten zijn

Follow the Money won toevallig deze week ook de Anne Vondelingprijs, voor een artikelenreeks over de bedenkelijke crematie-business van toenmalig VVD-voorzitter Henry Keizer. Maar ik had ook anderen kunnen noemen: Jan Kleinnijenhuis van deze krant, die geen belastingontduiker laat ontsnappen, Jelmer Mommers van De Correspondent die zich heeft vastgebeten in Shell, Olivier van Beemen die op eigen houtje de dubieuze wegen van Heineken naliep, en zo zijn er nog veel meer. Zij lichten de tegels, om een boektitel van Henk Hofland te citeren, en laat me de ondertitel er gratis bijdoen: ‘Ware Verhalen over de Autoriteiten in het Land van de Voldongen Feiten’.