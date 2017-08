Ontgroenen: sociale dienstplicht en sport

Met de ontgroeningen in het vooruitzicht denk ik aan CDA-leider Buma met zijn plan voor maatschappelijke dienstplicht. Laten we dan vooral beginnen met de 'elite' van Nederland, i.c. de studentencorpora waarvan de leden een rolmodel dienen te zijn in onze maatschappij qua normbesef, burgerschap en integriteit.

In plaats van de systematische kleinering waardoor nog nooit iemand is gegroeid, met alom bekende excessen, de volgende, uitdagende suggestie: Besturen van studentenverenigingen, organiseer gezamenlijk een week van sociale dienstplicht en sport en toon op deze wijze organisatietalent.

Schema

In de ochtend moet elke aankomende student(e) verplicht assisteren bij de zorg of schoonmaak in verpleeghuis, Leger des Heils en ziekenhuizen. Bij de thuiszorg kan ook. Plus andere wenselijke steun op sociaal gebied, aangepast aan de plaatselijke noden. 's Middags een sportprogramma, waarbij de verschillende verenigingen rouleren bij het gebruik van accommodaties in de stad zodat de aankomende studenten met diverse sporten kennis kunnen maken resp. hun sportieve kwaliteiten kunnen tonen. Een middagje atletiek met de bekende onderdelen, judo, rugby, roeien, tennis, zwemmen en andere normale en geschikte (buiten)sporten. Hierna gezamenlijke maaltijd tot 20 uur bij de eigen vereniging. Om 21 uur sluiten want vroeg op, geen druppel alcohol! Niemand! Géén ziekelijk gezuip!

Als de activiteiten goed georganiseerd zijn, zullen de jonge knulletjes en hun knuppeltjes best wel 'braaf' zijn

Zaterdag: de beste teams gaan een sportieve strijd aan, gevolgd door een slotfeest. Als de sociale ochtendactiviteiten en de sport goed georganiseerd zijn, zullen de jonge knulletjes en hun knuppeltjes best wel 'braaf' zijn en nauwelijks oog meer hebben voor 'hete herten' en 'reetjes'.

Trouwens tijdens dit slotfeest - de eerste avond met alcohol - laat Shakespeare via de portier in Macbeth weten: 'Alcohol versterkt het verlangen, maar verzwakt de prestatie!' Na al deze inspanningen, nieuwe vriendschappen en bijdragen aan de maatschappij, die nog steeds het grootste deel van de studiekosten betaalt, heeft elk nieuw lid oprecht, recht op een warme plek binnen zijn of haar vereniging.

Bovenal kan hiermee een stevige bijdrage geleverd worden aan het gewenste burgerschap en normbesef van corpsballen. Dit is, gezien ervaringen in politiek en bestuur met (oud)leden van sommige verenigingen die integriteitscommissies frequent handenvol werk bezorgen, bepaald geen luxe.