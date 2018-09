Ontdek de wereld en jezelf door het lezen van literatuur

We weten dus nog steeds niet of fictielezers nu wel of niet empathischer worden. Dat zou wel moeten, vinden filosofen als Richard Rorty en Martha Nussbaum. Van Rorty is de stelling dat 'De hut van oom Tom' meer heeft bijgedragen aan de afschaffing van de slavernij dan welke juridische campagne ook. De lezersziel werd door de lijdensweg van de personages zo diep geraakt dat alleen abolitionisme er een antwoord op kon zijn.

Verhalen helpen ons de beweegredenen van andere mensen te begrijpen, maar begrip is nog geen excuus

Dat gaat verder dan inlevingsvermogen en mondt uit in een soort versmelting tussen lezer en protagonist. Meer sympathie dan empathie dus; het een vloeit makkelijk over in het ander. Voor de rechtspraak is dat een gevaar, aldus de Leidse juriste Claudia Bouteligier, die op 18 september hoopt te promoveren op een proefschrift over het belang van literatuur voor het recht. Ook volgens haar helpen verhalen ons de beweegredenen van andere mensen te begrijpen, maar begrip is - wát een apocriefe Madame De Staël daar ook over zeggen mag - nog geen excuus.

Steriel Het enthousiasme waarmee indertijd het empathie-onderzoek werd omarmd is dan ook nogal twijfelachtig. Niet omdat literatuur er nu eenmaal alleen voor zichzelf zou zijn, zoals sommige critici beweerden. Wie de schrijfkunst alleen een boodschap toedicht voor de kunst zelf maakt haar net zo steriel als een filosofiebeoefening die die alleen gericht is op andere filosofen. Ik ken maar weinig schrijvers die met hun romans louter een stilistische, verteltheoretische of literatuurhistorische omwenteling beoogden. Literatuur zegt iets over de wereld en helpt haar te begrijpen. Maar dat gaat niet zonder een zekere innerlijke distantie - en die komt licht in botsing met de empathie. Na het lezen van een roman kun je ontdekt hebben: zo-en-zo gaat het er in de wereld dus aan toe. Maar wie zich willoos op sleeptouw heeft laten nemen door een innemend, heroïsch of juist tragisch literair karakter heeft eigenlijk niets geleerd. Hij heeft alleen zichzelf uitgeleverd aan een amechtige idolatrie en het egoïstische verlangen: was-ik-maar-net-als-hem-of-haar. Wie zo denkt, wil niets meer ontdekken, maar zoekt het comfort van zijn eigen bubbel waarin er niets beter is dan te zijn wie hij toch al was