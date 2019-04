Ons verhaal over abortus leidde niet tot ferme standpunten, wel tot emotionele reacties van lezers

Een man meldde dat hij het abortusverhaal vanwege de ­foto’s had weggehouden van zijn vrouw. Opvallend ook in de reacties was het ontbreken van stevige meningen, zelfs in het opinie-artikel van CU-Kamerlid Carla Dik-Faber, terwijl ik denk te weten waar zij staat. Zij pleitte voor dialoog en debat.

Lees verder na de advertentie

Abortus is voor alle vrouwen die ermee geconfronteerd worden een ­ ingrijpende beslissing die de meesten waarschijnlijk de rest van hun leven met zich meedragen

Maar de aanleiding was wel een in beton gegoten opvatting. Een opvatting die activisten van de anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven bij abortusklinieken nadrukkelijk ­uiten en die bezoekers van deze klinieken als intimiderend kunnen ervaren. De recent publiek geventileerde ergernis hierover bij abortusklinieken was voor de krant aanleiding een ­reportage te maken over de mensen achter Schreeuw om Leven. Redacteur Stijn Fens zocht ze op in Hilversum, waar hun hoofdkwartier is ­gevestigd in een ‘onopvallend kantoorpand’. Het artikel, ruim voorzien van foto’s van fotografe Fleur Wiersma, verscheen over vier pagina’s in de Verdieping van donderdag 18 april.

Confronterend Zowel de reportage als de foto’s riepen emoties op bij lezers. Sommige ­lezers vonden het verhaal te positief over de ‘kruistocht’ van Schreeuw om Leven. Ook op de redactie was dit daags na publicatie van dit artikel een punt van discussie. Daarnaast ervoeren lezers vooral één foto als zeer confronterend: namelijk de foto op de voorpagina en op de cover van de Verdieping, waarop plastic poppetjes van circa 5 centimeter te zien waren die een foetus moesten voorstellen. Zelf denk ik dat de verslaggever goed de balans heeft weten te bewaren tussen observatie en nieuwsgierigheid naar de mensen achter deze anti-abortusorganisatie. Die bewuste foto kon inderdaad confronterend overkomen, maar raakte ook de kern van het activisme van deze club. Dat verhaal en foto’s emoties oproepen kan ik me overigens goed voorstellen. Abortus is voor alle vrouwen die hiermee geconfronteerd worden een ­ingrijpende beslissing die de meesten waarschijnlijk de rest van hun leven met zich meedragen. En dat geldt ook voor de vrouwen die uiteindelijk ­besluiten van een abortus af te zien.