Ons land kent een uniek ruimtegebrek en ik weet wel wat de oorzaak is

Is er één land in Europa waarvan de universiteiten in paniek raken bij de komst van buitenlandse studenten? Een gedegen onderzoek zou een antwoord kunnen gegeven. In afwachting van een hint en omdat ik na een snelle zoektocht zelfs niets vond, ga ik ervan uit dat de Nederlandse situatie uniek is in Europa. Deze week werd bekend dat Nederlandse universiteiten onder druk staan door het toenemende aantal internationale studenten. Kom niet naar ons land als je geen kamer hebt kunnen vinden, waarschuwen universiteiten hun potentiële buitenlandse studenten. Anders zullen de winternachten in een tent of op een bank nogal koud uitvallen.

Niet alleen is er een schijnend tekort aan studentenwoningen (26.500) maar de exploderende aantallen buitenlandse studenten zijn niet meer bij te benen: tien jaar geleden waren er rond de 30.000, vorig jaar was dat aantal naar 115.000 geklommen. Toch is dit maar een deel van de problemen waarmee onze Postzegel aan Zee zich nu geconfronteerd ziet. Het land met de grootste bevolkingsdichtheid van heel Europa, op Malta na, kent een uniek ruimte- en woongebrek door bevolkingstoename.

Toen ik nog zwart haar had en Nederland in 1973 tijdens een schoolvakantie voor het eerst aandeed, telde het land 13,4 miljoen inwoners. Nu dat ik een grijze duif ben geworden zijn we met 17,7 miljoen. Het tekort aan woningen bedraagt 300.000 en soms moet je twaalf jaar wachten voor een sociale huurwoning. Boeren worden uitgekocht wegens stikstofemissies en, als het kan, vriendelijk geadviseerd om te emigreren. Asielmigranten met een verblijfsvergunning zitten opeengepakt in asielzoekerscentra en kunnen niet doorstromen wegens gebrek aan woningen. Amsterdam weet niet meer hoe het van zijn uitdijende stroom toeristen af moet komen.

De trend van migratie

Dat Nederland in Europa een specifiek probleem van overbevolking kent, wordt niet door iedereen onderschreven. Zo schreef mijn zeer geachte collega Irene van Staveren dinsdag in Trouw dat, in het algemeen, niet overbevolking maar overconsumptie het probleem is. Dat laatste is zeker (ten dele) waar, maar kun je zo de verstikkende demografie en al die hier boven genoemde vraagstukken met ‘overconsumptie’ verbinden?

Voor ‘bezorgde brievenschrijvers’ over overbevolking geeft Van Staveren haar bevinding: ‘Voor de effectiviteit zullen vooral de geboorten hier bij ons beperkt moeten worden.’ Met permissie: dit is een foute aanname. De beperking van geboorten in Nederland is allang natuurlijk ingezet. Nederlandse vrouwen krijgen in 2020 gemiddeld 1,54 kinderen tegen 1,79 tien jaar eerder. Om een nog grotere daling van het kindertal per vrouw heb je dus geen gedwongen sterilisatie of abortus nodig, zoals provocatief gesteld in de column.

Ondanks die spectaculaire daling kwamen er vorig jaar in Nederland 115 .979 inwoners bij, wat ongeveer de grootte is van een stad als Dordrecht. Daarin was de natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) maar 7.704. De rest, te weten 108.275 mensen, kwam door internationale migratie (immigratie minus emigratie). Een trend die volgens het CBS in 2014 is ingezet. Mijn vraag is dan: wat moet voor de effectiviteit van een tastbare bevolkingsafname of -stabilisatie eerst beperkt worden? De dalende geboorten of de groeiende immigratie?

