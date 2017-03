Ons gezond verstand is naar de maan

Dit allemaal voor eigen genot?

Tenhemelschreiend, dat er mensen zijn, die 50 miljoen dollar willen betalen voor 5 dagen in de ruimte. Afgezien van de enorme milieuschade, dit allemaal voor eigen genot? Wat kan er met dit geld niet allemaal voor goeds gedaan worden voor arme mensen.

Remine van der Zwan-Veen Zwolle

Lang geleden had ik een bijzondere droom. Ik ontmoette een jongeman die helemaal in zijn eentje op de maan bivakkeerde. Zijn taak was om er water en zuurstof te genereren, ter voorbereiding op het stichten van een menselijke kolonie aldaar. In elk geval was het een hoopgevende droom, ondanks de eenzaamheid van de jongen. Maar nú al een rondje langs de dark side of the moon maken ? Nee, daarvoor ben ik te veel een bangebroek.

Petra de Winter Voorburg