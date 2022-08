Ons dorp van 400 inwoners kreeg er 400 asielzoekers bij. Dat is heel rustig verlopen

Gregory Sedoc

Laten we het aanstekelijke enthousiasme van NOS-analist Gregory Sedoc inzetten tegen chagrijn in ons land, oppert John Graat in zijn column (Trouw, 20 augustus). Ik ben het volledig met hem eens. Ook ik werd steeds weer vrolijk van Gregory’s optimistische commentaar bij het EK atletiek. Vraag Sedoc bijvoorbeeld eens aan te schuiven bij De slimste mens, als nieuw jurylid naast de immer korzelige Maarten van Rossem

Henrieke Herber, Houten

Zorgakkoord

Uit het (uitgelekte) Zorgakkoord (Trouw, 19 augustus) komt een geweldig plan tevoorschijn: meer aandacht voor preventie. Het is toch van de gekke dat dit onderwerp al decennialang niet serieus wordt genomen? Een steuntje in de rug of een helpende hand voor wie preventie zelf niet goed voor elkaar krijgt, hebben meer effect dan medicatie en/of operatie achteraf.

Annelou Oorthuys, Scheveningen

Zorgakkoord (2)

Het uitgelekte Integraal Zorgakkoord gaat bij het beheersen van de zorgkosten meer inzetten op taal- en digitale vaardigheden, en dus op het gebruik van de smartphone. Deze zelfredzaamheidsideologie heeft helaas al zoveel mensen buitengesloten. Laten we juist geen mails sturen met de instructie ‘op de link te klikken’, dan iets te doen met een sms-code. Laten we die drempel tot de eerstelijns gezondheidszorg afschaffen. Beteugel de zorgkosten liever aan de andere kant, door peperdure en hoog-specialistische zorg af te schaffen.

Sietske Roegholt, Culemborg

Vier jaar opvang

Toen de Syrië-crisis hevig werd, kwam de burgemeester ons in een overvolle kerk de mededeling doen dat er 400 asielzoekers zouden worden opgevangen, omdat de nood hoog was. Na een rustige bijeenkomst met enige kritische vragen en opmerkingen legden we ons daarbij neer. Een dorp met 400 inwoners kreeg er voor vier jaar 400 asielzoekers bij. De opvang vond plaats net buiten het dorp, op een leegstaand park. De dorpsschool die eerder dicht was gegaan, werd weer geopend. Soms was er wat overlast, maar de vier jaren zijn toch rustig verlopen. Ik ben blij dat ik in Onnen gewoond heb.

Dick Michel, Onnen

Natuur verplaatsen

Eindelijk durft Remkes te zeggen dat het kabinet een veel te eenzijdig beeld heeft hoe we uit de stikstof crisis kunnen komen. (Trouw, 19 augustus) De ruimte die Hoekstra ziet, is er niet volgens mij. Zijn bezorgdheid om deze patstelling te doorbreken snap ik wel. Maar gezien de kracht van nieuwe natuur zoals de Markerwadden vraag ik me af of je een enkel natuurgebied misschien beter kunt verplaatsen dan onwillige en tegenstribbelende boeren.

J.L. Apperloo, Berkel en Rodenrijs

Wat is natuurwijn?

Interessant, natuurwijn! (Trouw, 20 augustus) Klinkt goed in elk geval. Maar wat is het precies? En wat is het verschil met biologische wijn? Ik mis deze informatie in dit vrij lange artikel.

J. Torbijn, Rotterdam

Zout uit de zee

‘Het boren van nieuwe zoutputten in Groningen leidt tot hevige overlast en verdere bodemdaling’ (Trouw, 19 augustus) Is het niet hoog tijd dat we op grote schaal zout uit zeewater halen? De benodigde ontziltingstechniek is volwassen. Zo slaan we twee vliegen in één klap. Immers, het resterende zoete water zouden we op kunnen slaan in grote bassins, waar we dan weer uit zouden kunnen putten in tijden van hitte en droogte.

Daan van den Wall Bake, Weesp

Witte vlag

Pina Dekker en Martin Pastoors stellen voor om een neutrale vlag op te hangen (Opinie, 20 augustus). Sinds enige weken hangt bij ons een witte vlag aan het huis, als symbool van ‘pas op de plaats’. Laat alle betrokkenen de komende weken in alle rust overleggen over een acceptabele uitweg uit de stikstofcrisis.

Geert Klaassen, Westerbork