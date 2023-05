Ons bestel overleefde bezetting en revolutie

Oude vormen en gedachten sterven in ons land niet zo snel. Het is een ervaring om in deze tijden van scherpe polarisatie in het hoofd te houden. Ons bestel is dieper verankerd dan vaak gedacht en laat zich niet gemakkelijk uit het lood slaan.

Koningin Wilhelmina ondervond dat na de bevrijding in 1945. Zij wilde, net als D66 later, het bestel veranderen. ‘Vernieuwing’ was het sleutelwoord in haar visie, die erop neerkwam dat omwille van de nationale eenheid het oude partijenstelsel werd opgedoekt en zij meer kreeg te vertellen over de regering dan het toch altijd verdeelde parlement. In Londen had ze de indruk gekregen dat het Nederlandse volk naar zo’n hervorming hunkerde.

Bij de eerste naoorlogse Kamerverkiezingen in mei 1946 bleek dat ze zich had vergist. Wat in de uitslag vooral opviel was de continuïteit in het stemgedrag van de Nederlanders. De politicoloog Hans Daalder gaf daar in 1985 in een lezing onder de titel Onverwerkt verleden? een eenvoudige verklaring voor: ‘De bezetting betekende voor de overgrote meerderheid van de bevolking een toenemend isolement. Mensen vielen terug op een kleinere kring van gezin, verwanten, vrienden, kerk en school.’

Het herstel van de vooroorlogse partijen, soms in een nieuwe jas, liet volgens hem een bestendiging van de sociaal-culturele en religieuze scheidslijnen zien. De doorbraak naar meer nationale eenheid, waarvan koningin Wilhelmina en een intellectuele elite – onder wie Willem Schermerhorn, de eerste naoorlogse premier – afzonderlijk hadden gedroomd, bleef uit.

Ongekende coalitie

Doordat de verzuiling vanaf de jaren zestig in een negatief licht kwam te staan, is de vernieuwing die zich wél voltrok waarschijnlijk te lang over het hoofd gezien: in 1946 vonden rooms-katholieken en sociaal-democraten elkaar in een nog ongekende coalitie, die twaalf jaar standhield. De kabinetten onder PvdA-voorman Willem Drees, door Wilhelmina beschouwd als ‘niet vernieuwd, wel bekwaam’, namen de wederopbouw ter hand en legden het fundament voor de verzorgingsstaat.

Hoewel in de omgang vaak water en vuur, was de overeenkomst dat beide bevolkingsgroepen lang een achtergestelde positie innamen, als tweederangsburgers of, zoals Daalder het met fijnzinnig venijn uitdrukte: ‘ook-Nederlanders’.

Dat zij elkaar ondanks de verschillen vonden in een ‘Nieuw Bestand’ kwam volgens de politicoloog door de ervaringen met het totalitaire nationaal-socialisme. De politieke scheidslijnen bleven dan wel, “maar door de oorlog accepteerde men elkaars ‘goed recht’ gemakkelijker”. Daarbij meende Daalder dat de samenwerking aansloot bij ‘de aloude tradities van verscheidenheid en soevereiniteit in eigen kring’. Die beproefde vormen bleken machtiger dan de roep om eenheid, om het even of die uit koninklijke, liberale, nationale, radicale of communistische hoek kwam.

Bruegels blinden

De inbreuken van de Duitse bezetting en later de Culturele Revolutie op het sociale en culturele leven brachten in die diep ingesleten historische patronen nauwelijks verandering. De historicus Huizinga vatte deze trek in onze volksaard al voor de oorlog samen in deze notie: ‘Wij willen niet worden geleid als Bruegels blinden of als een beer aan een ketting’.

De oprichters van D66 meenden in hun dagen dat het partijenstelsel op ontploffen stond en dat de toekomst was aan een rationeel gedreven pragmatisme. Het was een vergissing in dubbel opzicht. Als er in onze recente politieke geschiedenis iets is ontploft, is het de door D66 nagestreefde paarse coalitie. Een belangrijke oorzaak was, net als in de oorlogsjaren bij Wilhelmina, een technocratisch beleid en een gebrekkig oog voor de onderstromen in de samenleving. De sociaal-democraat Jan Pronk erkende het later: ‘Met gepaste passie begonnen aan het avontuur transformeerden wij gaandeweg in managers die de verbinding met de samenleving volledig verloren’.

De andere vergissing: het progressieve rumoer in de jaren zestig leverde niet de Progressieve Volkspartij op, wel een bundeling van katholieken en protestanten in het CDA. Deze fusie werd destijds vooral als wanhopige poging tot machtsbehoud gezien, nauwelijks als een politieke vernieuwing en al helemaal niet als uitdrukking van de kunst met culturele en religieuze verschillen om te gaan.

Het CDA heeft aan de onderwaardering van die dimensie zelf bijgedragen door in 2010 vanuit kortzichtig machtsbehoud met een anti-islampartij in zee te gaan. Daarmee verloor het niet alleen zijn ziel, maar ook de mogelijkheid de moslims hier te lande, de jongste ook-Nederlanders, aan zich te binden. Daarbij verschafte het een politieke legitimatie aan een partij die culturele eenheid nastreeft en verloor het, net als de VVD, de verscheidenheid als het kernpunt van onze democratie uit het oog.