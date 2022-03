Ons bestel lijdt aan versuffing, met Rutte zó lang als premier

De Oekraïense premier Volodomir Zelenski laat met zijn standvastige houding en wat Hemingway noemde ‘elegantie in de vuurlinie’ aan de wereld zien dat vrijheid hem alles waard is. Daarmee biedt hij de democratische landen een nieuw ijkpunt in de strijd met autocratisch geregeerde staten, waaronder de grootmachten Rusland en China.

Churchill zei in het eerste jaar van de oorlog die het naziregime van Hitler had ontketend dat hij liever op de stoep van Downingstreet 10 zou stikken in zijn eigen bloed dan capituleren. Voor hem was dat, niet minder dan voor Zelenski nu, meer dan een metafoor, niet alleen vanwege de reële dreiging door een bom te worden getroffen, maar ook omdat Groot-Brittannië er in 1940, net als Oekraïne nu, alleen voor stond.

Bijbels beeld van vrede

Bijna in tegenspraak hiermee lijkt het ijkpunt voor democratisch leiderschap dat George Washington bij zijn afscheid naliet. Het is, een tikkeltje vrijmoedig, samengevat in de musical Hamilton. Hierin maakt Hamilton, de vertrouweling van de eerste president van de jonge republiek, bezwaar tegen Washingtons besluit na twee termijnen van vier jaar af te treden.

Hamilton: ‘Mister president, de mensen zullen het zien als zwakte’. Washington: ‘Nee, ze zullen begrijpen dat we sterk zijn’. De tekst is ontleend aan de geest van de afscheidsrede waarin Washington in 1796 aan de burgers duidelijk maakte dat de natie sterk genoeg was om zonder hem verder te gaan. Om hen in te prenten dat ze, na de gewonnen vrijheidsoorlog tegen de Engelsen, voor niemand bang hoefden te zijn, haalde hij het bijbelse beeld van vrede aan: ‘Een ieder zal zitten onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom’.

Op de democratie kun je vertrouwen

Mijn Amerikaanse collega Thomas Friedman van The New York Times haalde de dialoog tussen Washington en Hamilton deze week aan in zijn column om zijn lezers te herinneren aan de kracht van de democratie. Amerika raakte in 2021 met Trump dicht bij de afgrond, maar de instituties, wetten en normen bleken uiteindelijk sterk genoeg om deze politieke dolleman tot overdracht van de macht te dwingen.

Deze episode toont dus in dubbel opzicht hoe wijs het besluit van Washington was, ondanks het grote vertrouwen dat hij genoot, na acht jaar af te treden. In de musical zegt hij tegen Hamilton: ‘We zullen de mensen leren hoe je afscheid neemt’. Dat klinkt eenvoudig, maar niets in de politiek is moeilijker dan het loslaten van de macht. Washington zag het als democratische daad en hij deed het om het volk te laten zien dat je op de democratie – in zijn dagen nog een pril avontuur – kon vertrouwen.

Voor een goed begrip: hij trad terug uit vrije wil. De bepaling dat niemand meer dan twee keer tot president kan worden gekozen, is pas in 1951 in de Amerikaanse grondwet verankerd. Washington zette dus een norm neer, waaraan al zijn opvolgers zich gebonden voelden; alleen Franklin Roosevelt week er vanwege de uitzonderlijke omstandigheden (depressie en oorlog) twee keer van af.

In de greep van kleingeestigheid

In mijn columns grijp ik vaak terug op Amerika, omdat het de oudste moderne democratie is en een economische en militaire grootmacht die deze staatsvorm kan beschermen. Zonder de Verenigde Staten zouden we nu Duits of Russisch spreken. In dat perspectief bepaalt de oorlog in Oekraïne de westerse wereld weer bij de essentiële politieke inzet, niet alleen in de geopolitieke machtsverhoudingen, maar ook in eigen huis, waar het politieke en publieke debat meer en meer in de greep is gekomen van kleingeestigheid.

Vanuit de geest van George Washington naar onze democratie kijkend, kun je het als veeg teken zien dat VVD-leider Mark Rutte al aan zijn twaalfde jaar als premier bezig is. Washington stapte op, omdat hij meende dat de democratische instituties sterk genoeg waren om de jonge staat te dragen. Tegelijk wilde hij laten zien dat macht en democratie maar tijdelijk goed samengaan. Rutte trad vanwege de zorgwekkende staat van onze instituties met zijn kabinet af, maar liet daarna zien weinig op te hebben met de wetten van democratisch leiderschap. Twee keer armoe.

Verbroken verbindingen

De alarmerend lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen is voor een deel daaraan toe te schrijven. In essentie is die armoe een gevolg van verbroken verbindingen tussen burgers, politiek en bestuur. In ons coalitiebestel met zijn modus van toedekken en dichtpraten komen de tekortkomingen, zoals aangetoond door de toeslagenaffaire, niet zo gemakkelijk aan het licht.

De radicale tijdelijkheid die de Amerikaanse politieke cultuur kenmerkt, vindt hier een tegendeel in een prozaïsche continuïteit. Beloften van nieuw leiderschap of parlementair heldendom worden, net als de zon in de lyriek van Marsman, ‘langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord’. Continuïteit is mooi, maar er gaat een versuffing vanuit die nu een kritische grens heeft bereikt.