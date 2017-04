Online gokken leidt tot record verslaving

Uit onderzoek van de Nederlandse Kansspelautoriteit bleek onlangs dat de helft van de jongeren die veel online games spelen, de overstap maakt naar online gokken om geld.

Van alle online gamers maakt een derde uiteindelijk de overstap naar betaald gokken, laten de cijfers van de toezichthouder zien.

Toch pleitte Jan Suyver, bestuurslid van de Nederlandse Kansspelautoriteit, vorige maand in deze krant voor legalisering van online gokken om de markt te kunnen reguleren. Die wijziging zou de toezichthouder meer bevoegdheden geven om op te treden.

De beoogde regulering is echter een farce. Het aannemen van de wet door de Eerste Kamer - waar de wetswijziging momenteel ligt - zou een knieval zijn voor de gokbranche, met een recordaantal (online) gokverslaafden en torenhoge maatschappelijke kosten tot gevolg.

Legalisering van dit soort gokken, met de bijkomende reclamecampagnes, werkt namelijk drempelverlagend omdat online gokken dan het stempel van de overheid draagt. Hiermee geeft de overheid het signaal dat online gokken normaal en vanzelfsprekend is. Het aantal gokkers zal daardoor alleen maar toenemen.

Omgekeerde wereld

Hoogleraar bedrijfseconomie Kees Cools werd in 2015 al door de Tweede Kamer als expert gehoord over de online gokmarkt. Hij vergeleek ons land toen met Denemarken, omdat cultuur en gokgedrag in beide landen nagenoeg hetzelfde zouden zijn. Cools gaf aan dat de Deense online gokmarkt flink is gegroeid sinds de legalisering enkele jaren geleden. Nederland loopt volgens hem grote bedragen aan belastinginkomsten mis - jaarlijks minstens 100 miljoen euro - zolang legalisering uitblijft.

Bij het ontwerpen van wetgeving moet het welzijn van de burger op nummer één staan

De Nederlandse overheid staart zich inmiddels blind op dat extra belastinggeld die de legalisering opbrengt. Maar ze sluit haar ogen voor de maatschappelijke kosten die gokverslaving met zich meebrengt.

Bij het ontwerpen van wetgeving moet het welzijn van de burger op nummer één staan. De nieuwe wet verplicht online-aanbieders weliswaar mee te betalen aan de behandeling van gokverslaving. Maar is dit niet de omgekeerde wereld?

In plaats van de wet te wijzigen, moet de overheid haar voorlichtingsrol invullen en mensen bewust maken van het potentiële verslavingsgevaar dat schuilt in het ogenschijnlijk onschuldige online gamen en gokken.