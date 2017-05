Ongemak over rol van bevrijders

In sommige dorpen en steden ging die bevrijding gepaard met ordinaire plunderingen en vernielingen waar Amerikaanse, Canadese en Britse troepen de hand in hadden, zo blijkt uit archiefstukken van het Nationaal Archief. Soms bleef die diefstal beperkt tot wat kippen en een koe, maar er zijn ook meldingen van volgeladen wagens met geroofd antiek, linnen, tafelzilver. Ook zijn brandkasten gekraakt, boerderijen en woonhuizen vernield en archieven geplunderd, bijvoorbeeld van gemeenten. Geëvacueerde gebieden, zoals de Betuwe, waren daarbij gemakkelijk doelwit. Daar hadden de geallieerde strijdkrachten immers de vrije hand.

Lees verder na de advertentie

Nu zijn oorlogsbuit, plunderingen en vernielingen door de geschiedenis heen nauw verweven met het militaire bestaan. Juist deze maand nog riep mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch op tot een internationaal onderzoek naar de nodeloze vernielingen van huizen, plunderingen en diefstal bij de bevrijding van het door IS bezette Mosul.

Oorlogsbuit, plunderingen en vernielingen zijn door de geschiedenis heen nauw verweven met het militaire bestaan.

Maar ook burgers weten van wanten, zo blijkt uit verhalen over ónze oorlog. Of het nu de bewariër is die weigerde Joods bezit na 1945 terug te geven, of de grensbewoner die uit het overwonnen Duitsland terugkeerde met handkarren of kruiwagens vol geroofde huisraad, zoals een lezer gisteren in deze krant beschreef. Een oorlog zet normen en waarden op de kop en biedt daarmee vrij baan aan kwaadaardige menselijke eigenschappen. Dat moet onder ogen worden gezien.

Dat geldt ook voor de rol van de plunderende geallieerden. Het leed dat mensen hierdoor is aangedaan is wellicht relatief beperkt – zeker in vergelijking met ander oorlogsleed – maar voor wie terugkeerde van zijn evacuatie en zijn boerderij geplunderd dan wel afgebrand terugvond, is dit zeer ingrijpend geweest. Dergelijk leed verdient meer aandacht dan het tot nu toe heeft gekregen. Nader onderzoek naar plunderende geallieerde militairen is, ook 72 jaar na dato, echt op zijn plaats

De oorlog is weliswaar lange tijd voorbij, maar het is nog steeds een belangrijk ijkpunt in denken en doen van veel mensen. Ook is de oorlog een schier onuitputtelijke bron van grote en kleine verhalen. Het beeld van en het inzicht in de oorlogsjaren wordt zo telkens weer verrijkt en verfijnd. Daarbij hoort natuurlijk ook het verhaal van plunderende bevrijders, hoe ongemakkelijk het idee ook is dat wie goed is, ook fout kan doen.

Lees ook: Bevrijders maakten zich schuldig aan plunderingen in Nederland

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.