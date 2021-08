Ongelofelijk hoeveel medailles een klein land binnenhaalt

Aan het begin van de Olympische Spelen telde Trouw de ‘diversiteit en inclusiviteit’ van TeamNL dat naar Tokio ging. Conclusie was dat het daar bar slecht mee gesteld was. Toch, sportbeoefening zit in het DNA van Nederland. Sport werkt ook statusverhogend. Mijn marathonprestaties maken indruk op welk publiek ook in de polder. Ouders brengen kinderen al vroeg naar sport.

Wat ook helpt is het gezondheidssysteem. Vanaf de geboorte wordt er al gemeten en gewogen. Bij het consultatiebureau hebben Turkse en Marokkaanse baby’s hun eigen groeicurvegrafiek – een Nederlands kind groeit nu eenmaal harder dan een niet-westers kind.

Dat meten zorgt ervoor dat al vroeg in de ontwikkeling ontdekt kan worden of een kind geschikt is voor topsport. Om snel te zwemmen heb je brede schouders nodig, maar vooral grote voeten want die zorgen voor snelheid. Nederlandse mannen en vrouwen behoren tot de grootste mensen op aarde. En soms zit er een Ranomi Kromowidjojo tussen, vrucht van een biculturele relatie, sweetie sranang en de Groningse polder.

Wie wint het spel van de logistiek?

Sport is een fysieke aangelegenheid. Er zijn alleen nogal wat disciplines waar je over veel dure faciliteiten moet beschikken om die sport te kunnen beoefenen. Ik weet zeker dat als Afrikaanse landen over dezelfde faciliteiten en kennis zouden beschikken, dat dan alle zwemmedailles naar West-Afrikaanse landen gaan. Wielrennen is bij uitstek een sport waarin Afrikanen zouden kunnen excelleren. Maar fietsen zijn duur, onderhoud is kostbaar en transport ingewikkeld. De Olympische Spelen gaan meer over wie het spel van de logistiek wint dan het spel van het absolute talent. Het merendeel van de gouden medailles is dan ook de uitkomst van talent dat begeleid door een professionele staf zich onder perfecte condities heeft kunnen voorbereiden.

Marokko, waar ik nu verblijf, wacht tevergeefs op z’n eerste medaille. De trotse hardloopnatie is een schim van wat ze is geweest. Daar is een eenvoudige verklaring voor: hardlopen was bij uitstek de weg uit de armoede voor veel plattelandsjongens en -meisjes. Maar ook in Marokko is de welvaart toegenomen, waardoor het potentieel aan hardlopers kleiner is geworden. En instituten weten niet hoe ze moeten inspelen op die verandering. In de tussentijd lopen alle grote talenten, bij gebrek aan ondersteuning, voor Europese landen.

Ik weet zeker dat er nog veel talent van kleur in het vat zit voor Nederland. Het is ongelofelijk dat twee van oorsprong Somalische atleten deelnemen aan de Spelen. Sifan Hassan en Abdi Nageeye kwamen als vluchtelingen en hebben hun dromen waargemaakt. Sifan Hassan kan drie keer goud winnen, historisch! Nageeye doet met de besten mee op de marathon. Zij komen van ver en zijn liefdevol opgevangen door vrijwilligers en trainers die het potentieel in ze zagen.

Een overwinning voor alle Nederlanders

Ondanks de enorme hardvochtigheid waarmee nieuwkomers worden bejegend, is er nog altijd ruimte om de mens te zien. De medailles die ze winnen zijn dan absoluut een overwinning voor alle Nederlanders die geloven in een land dat van iedereen is, en niet alleen de geprivilegieerden en de racisten.

Vanuit Marokko gezien is het trouwens ongelofelijk hoeveel medailles een klein land op zoveel verschillende disciplines binnenhaalt. Het houdt zich knap staande tussen al het geweld van de grote naties die miljarden pompen in sport. Nederland is een paradijsvogel in de mondiale sportwereld.