Ongeleid verkeer op elektriciteitsnetwerk brengt vergroening in groot gevaar

Een kop onlangs in het Brabants Dagblad: ‘Felle zon? Dan gaan de zonnepanelen uit’. Het gaat over de sterke groei van zonnepanelen op daken. Bij schitterend zomerweer slaan de panelen soms af omdat er te veel energie wordt opgewekt en wordt teruggeleverd. Dat kan het elektriciteitsnet niet aan. Het artikel geeft, op kleine schaal, feilloos weer wat de gevolgen zijn van de transportschaarste op het net. Dat laatste komt erop neer dat onze infrastructuur de energietransitie niet bij kan houden.

Een landelijk en nijpend probleem dat inmiddels een gevaar is voor het tempo en draagvlak van die energietransitie, vergroening van woningbouw en industrie en economische ontwikkeling. Huizen, duurzame initiatieven en bedrijven kunnen onvoldoende aangesloten worden als we niets veranderen. Er zijn al voorbeelden van bedrijven die zich ergens niet vestigen omdat ze niet op het net aangesloten kunnen worden. Als dit probleem niet wordt aangepakt dan halen we de afgesproken klimaatdoelen niet.

Netbeheerders zoals Enexis zetten alles op alles om aanpassing en uitbreiding mogelijk te maken, maar het zal de komende jaren niet genoeg zijn. Technisch personeel is schaars, de bouw van een elektriciteitsstation kost zeven jaar (in tegenstelling tot een zonnepark dat er binnen twee jaar ligt) en voor de transitie zijn volgens de netbeheerders miljarden euro’s extra nodig.

De regie is echt ontoereikend

Daarnaast is er onvoldoende afstemming. Wind- en zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond, maar qua planning, plek en aansluiting van al die initiatieven is de regie echt ontoereikend. Daarom moet ‘maatschappelijk prioriteren’ mogelijk worden. Nu is het nog zo dat als iemand op het elektriciteitsnet wil worden aangesloten het principe geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Maar vanwege de schaarste moeten daar keuzes in gemaakt worden. Gaat bijvoorbeeld een grote bedrijfslocatie voor of een nieuw te bouwen woonwijk? Iemand moet straks die moeilijke beslissing nemen.

Onlangs hebben wij dan ook een brandbrief gestuurd aan het ministerie. Want het probleem wordt voorlopig niet kleiner, integendeel. Achter dit probleem zit een wereld van ingewikkelde wet- en regelgeving en bevoegdheden, enigszins vergelijkbaar met het stikstofprobleem.

Als we niet uitkijken gebeurt hier straks hetzelfde. Je ziet de muur voor je staan, maar je rent er toch keihard tegenaan. Daarvan zijn inwoners en bedrijven de dupe.

Het Rijk moet experimenteerruimte bieden

Wat kunnen we doen om het probleem te verkleinen? Dit alles vraagt om creativiteit, centrale regie, het aanpassen van wet- en regelgeving en de bereidheid van het Rijk om experimenteerruimte te bieden. De provincie kan en wil graag in Brabant een verbindings- en regierol nemen als die ruimte wordt geboden. De ideeën zijn onlangs met staatssecretarissen Stientje van Veldhoven en Dilan Yesilgöz-Zegerius gedeeld.

Dit Brabants netplan zet in op elf punten, zoals het eerder genoemde prioriteren. Het is daarnaast van groot belang dat in de provincie niet elk energie-onderwerp apart wordt besproken. Dus naast het gesprek in de energieregio’s (RES), moeten deze regio’s ook deel uitmaken van een overkoepelende provinciale ‘energietafel’ waar betrokken partijen de energiezaken die ons allemaal aangaan, bespreken en er besluiten over nemen. We moeten kennis en data delen, innovatie stimuleren en procedures versimpelen. En de provincie wil meedenken over hoe dit gefinancierd moet worden.

Een ding is zeker: de komende vijf tot tien jaar (!) hebben we met transportschaarste op het energienetwerk te maken. Als we niet snel maatregelen nemen voor de korte en lange termijn bestaat het risico dat we binnen afzienbare tijd een qua grootte vergelijkbaar probleem hebben als met stikstof. De samenwerking en regie moet daarom echt beter en het moet helder worden wie de bevoegdheid krijgt om knopen door te hakken. Laat het de provincie doen.

*Mede-auteurs: RES-voorzitters Greetje Bos (West-Brabant), Gerard Bruijniks (Hart van Brabant), Marieke Moorman (Noordoost-Brabant) en Frans Kuppens (Metropool Regio Eindhoven)

