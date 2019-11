Ongehoord Nederland moet vooral ongehoord blijven

De hysterie heeft dit land in de greep. Deels vanwege seizoensgebonden opwinding als de zwarte, de witte of de roetveegpiet, deels door debatten die maar in een kringetje ronddraaien en nooit vooruitgang boeken, laat staan tot een oplossing komen.

Dit weekeinde werd de hysterie weer een stukje intensiever. Een aantal beroepsverontwaardigden, onder wie roeptoeter Arnold Karskens, kondigde luid aan een nieuwe omroep te willen beginnen, Ongehoord Nederland. We moeten immers terug naar de tijd dat je nog gewoon je mening kon geven, naar ouderwetse Hollandse vrijheid.

Karskens mag zijn heilige verontwaardiging paginagroot in een groot ochtendblad ventileren en ook deze krant doet mee aan de hype. Zoals hij dat ook te vaak mocht in de nu door hem als linkse ophitserij weggezette televisietalkshows.

Hij en totaal mislukt VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes weten het wel. Zij willen dat er wel gepraat moet kunnen worden over de bedreigingen van migratie en over een piet, die donkerzwart is. Het is de twee en hun mede-initiatiefnemers ontgaan dat het debat al zo oorverdovend gevoerd wordt.

Uiteraard zijn PVV en Forum voor Democratie lovend over het initiatief. Een eigen spreekbuis krijgen ze niet elke dag aangeboden. Het is ongehoord knap van die twee partijen dat zij zich nog steeds als slachtoffer van de media kunnen presenteren. Op uitnodigingen van de ‘normale’ omroepen gaan PVV’ers consequent niet in. Baudet en zijn politieke vriend Theo Hiddema zijn niet bij de talkshows weg te slaan. Het gaat bijna nergens anders over dan hun geluid.

De ongehoorden overheersen nu juist de publieke debatten

De werkelijkheid is dat media veel te veel aandacht besteden aan de roeptoeters en de verontwaardigden. Of ze nu een partijtje willen oprichten, dan wel een omroep. De drempels om verontwaardiging om te zetten in actie zijn alleen maar lager geworden. De vermeende missers die de media maakten bij de opkomst van Pim Fortuyn zijn ons duur komen te staan. De ongehoorden van Ongehoord Nederland overheersen nu de publieke debatten door de angst nogmaals de fout in te gaan. Het debat draait nog slechts om hun klacht dat ze zich niet mogen uitspreken.

Wat kan daar tegenover gezet worden? De gevestigde politiek kan daar in ieder geval geen klinkende resultaten tegenover zetten. Sterker, terwijl met de week de stapel grote problemen groter wordt, wordt de eensgezindheid in bijvoorbeeld de coalitie alleen maar kleiner.

De onvrede daarover is op de keper beschouwd onterecht. Er was al een, wat betreft het aantal benodigde onderhandelingsdagen, recordaantal nodig om tot een regeerakkoord te komen, maar de nu opdoemende problemen werden daarin niet van een antwoord voorzien. Ze zijn sindsdien opgekomen en zonder uitonderhandelde afspraken worden de grote verschillen tussen de vier partijen weer manifest.

Voor de roeptoeter een bewijs van het failliet van de gevestigde politiek, maar voor de weldenkende mens een bewijs dat er gelukkig nog ideologische verschillen bestaan.

Het zou een klein stapje vooruit zijn als het Ongehoord Nederland lukt ongehoord te blijven en het minimale aantal leden voor een zendmachtiging niet weet te halen. Voor Hilversum is dit een relatief nieuw fenomeen, voor de politiek niet. De kiezer blijkt de nieuwigheid van Wilders en Baudet op zijn waarde te kunnen schatten. De twee partijen van de heren blijven in de marge. Ondanks het feit dat ze veel te veel gehoord zijn.

