Onfrisse karaktermoord op Kamerlid Arib, Bergkamp heeft wat uit te leggen

De onfrisse aanval vorige week op voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib had meer weg van een politieke karaktermoord dan van een zorgvuldig personeelsproces. Het is een ernstige aanslag op het gezag van de Kamervoorzitter, en slecht voor het hele instituut Tweede Kamer.

Het was onvermijdelijk dat Arib zaterdagavond aankondigde na 24 jaar Kamerlidmaatschap te willen stoppen. De persoonlijke imagoschade was al te groot. Ze voelde zich in haar waardigheid aangetast en ervoer onvoldoende steun van haar PvdA-fractie.

Haar vertrek is een groot verlies voor het parlement. Arib geldt als een uitstekend Kamerlid en wordt geroemd als één van de beste Kamervoorzitters van Nederland. Ze was ook een rolmodel voor vrouwen en minderheden. Er zijn maar weinig politici die zich net zo geliefd weten bij de kiezer, of ze nou van de PvdA waren of niet.

Oude personeelskwesties

Het onbegrip is groot. Dit heeft Arib niet verdiend. Hoe kunnen anonieme beschuldigingen ertoe leiden dat een voltallig presidium onder leiding van Kamervoorzitter Vera Bergkamp besluit om een collega-Kamerlid publiekelijk ‘voor de bus’ te gooien? Het lijkt om oude personeelskwesties te gaan, uit de periode van Aribs Kamervoorzitterschap. Welk nut dient het om die op te rakelen?

De vraag is waarom de Landsadvocaat een extern onderzoek adviseerde. Volgens het Kamerreglement heeft het presidium geen gezagsrelatie over Kamerleden, en ook ‘niet de mogelijkheid onderzoek te doen naar incidenten’ bij personele kwesties.

Waarom negeerde de Kamervoorzitter de regels, en werd Arib niet fatsoenlijk geïnformeerd? Kamervoorzitter Bergkamp heeft wat uit te leggen. Zij maakt zich terecht hard voor meer sociale veiligheid van de 575 ambtenaren in de Kamer. Voor deze klachten zijn de gewone procedures. Dat juist zij zo slordig omgaat met haar ambtsvoorganger, valt haar aan te rekenen. Kamerleden verdienen eveneens een zorgvuldige behandeling bij personele klachten.

Gevaarlijk voor onze democratie

De Tweede Kamer glijdt inmiddels steeds meer af. Er wordt nauwelijks meer normaal en fatsoenlijk met elkaar omgegaan. En nu gelden ook de eigen spelregels niet meer. Dat kiezers hierdoor het vertrouwen verliezen in volksvertegenwoordigers, is niet alleen zorgelijk. Het is ook gevaarlijk voor onze democratie.

Als het zo rommelt in een normaal bedrijf en er lichte anarchie ontstaat, dan grijpt normaliter een toezichthouder in. Die haalt de rotte appels eruit. Nu is de Tweede Kamer geen normaal bedrijf. Volksvertegenwoordigers hebben geen baas, alleen een voorzitter die vergaderingen in goede banen moet leiden. Maar uitgerekend daarin laat Bergkamp ook geregeld steken vallen. De Kamervoorzitter moet zich ernstig afvragen of zij wel de persoon is met het overwicht en gezag om de problemen van de Kamer aan te pakken.