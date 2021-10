Oneerlijk dat lokale partijen geen overheidssubsidie krijgen

De lokale politiek is een oneerlijk speelveld, want lokale partijen krijgen geen overheidssteun. Met gemeenteraadsverkiezingen op komst zou dat moeten veranderen, bepleit Joris Gijsenbergh, postdoc aan de Radboud Universiteit.

Gemeentelijke en provinciale politieke partijen zijn onmisbaar voor de lokale democratie. Toch ontvangen zij nog altijd geen overheidssubsidie, anders dan landelijke partijen. Helaas brengt demissionair minister van binnenlandse zaken Kajsa Ollongren daar geen verandering in, zelfs niet nu zij voorstelt om de Wet financiering politieke partijen te wijzigen.

Lokale partijen vormen een cruciale brug tussen politiek en de samenleving. Zij bieden burgers de kans om te participeren in de plaatselijke politiek, luisteren naar inwoners en onderhouden nauwe contacten met maatschappelijke organisaties. In kleine gemeenschappen slagen lokale partijen daar zelfs beter in dan landelijke partijen. Dat blijkt wel uit de verkiezingsuitslagen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ontvingen lokale partijen samen maar liefst 30 procent van de stemmen. Ze krijgen ook steeds vaker bestuurlijke verantwoordelijkheden. Lokale partijen leveren zo’n 30 procent van alle wethouders en zelfs enkele burgemeesters. Hun belang voor de lokale democratie is alleen maar toegenomen, nu de decentralisatie gemeentes dwingt om meer beleidsterreinen voor hun rekening te nemen.

Zonder overheidssubsidie kunnen lokale partijen hun waardevolle functie echter niet blijven uitvoeren. Net zoals landelijke partijen kampen zij met ledenverlies, waardoor zij minder contributie ontvangen en hun band met de maatschappij dreigt te verzwakken. Subsidie is nu gewenst: lokale partijen zouden daarmee de participatie van burgers kunnen bevorderen en hun raadsleden en wethouders beter kunnen voorbereiden op hun wezenlijke taak.

Overheid moet gelijk speelveld creëren, juist in verkiezingstijd

Daarnaast drijft het gebrek aan overheidssteun lokale partijen in de armen van particuliere geldschieters. Het is niet de bedoeling dat rijke donateurs politieke invloed kunnen kopen. De opmars van de georganiseerde misdaad maakt cliëntelisme nog gevaarlijker. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling is al een kwalijke zaak.

Op dit moment komen alleen landelijke partijen in aanmerking voor overheidssteun. Indirect profiteren hun lokale afdelingen daarvan. Onafhankelijke lokale partijen moeten hun verkiezingscampagnes volledig uit eigen zak betalen. Juist in verkiezingstijd moet de overheid een gelijk speelveld creëren.

Al twintig jaar weigeren kabinetten om gemeentelijke en provinciale partijen te subsidiëren, met als argument dat dit geen taak zou zijn voor de Rijksoverheid. Gemeentes en provincies verschaffen echter zelden steun aan decentrale partijen. En zelfs als ze dat al zouden doen, dan zouden er onwenselijke regionale verschillen ontstaan.

Maar vooral geldt: goed functionerende lokale partijen zijn in het algemeen belang.

Lees ook:

De CDA-ruzie laat zien dat er regels voor partijfinanciering nodig zijn. ‘Dit is toegestane corruptie’

Ondernemer Hans van der Wind schonk het CDA een miljoen euro, terwijl hij zelf over de fondsenwerving gaat en in het campagneteam zit. Mag dat? En deugt het?

Politicoloog Krouwel: Giften aan politieke partijen werken corruptie in de hand

De affaire-De Mos laat zien dat je politieke partijen met publiek geld moet betalen, zegt politicoloog André Krouwel. Anders hebben criminelen vrij spel.