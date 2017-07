Onderzoek ook volwassenen op trauma's

Agnes van Minnen, hoogleraar klinische psychologie aan de Radbouduniversiteit Nijmegen, bepleit veel meer alertheid in de jeugd-GGZ op trauma's als mogelijke achtergrond van gedrag (Trouw, 30 juni). Dit als reactie op onderzoek van psychologe Carlijn de Roos. Dit pleidooi verdient snelle en brede invoering. Snel omdat de nood permanent hoog is en trauma's veelal buiten de horizon van onze aandacht vallen. Breed omdat deze achtergrond van gedragingen ook buiten de jeugdzorg dagelijks aan de orde is en daar minstens even vaak niet wordt gezien.

In mijn werk tref ik al tientallen jaren mensen met ingewikkelde problematiek door hersenletsel in combinatie met psychiatrische problemen, zoals depressie, angst, zelfbeschadigend gedrag, of persoonlijkheidsproblematiek. Talloze keren vermoed ik dat een (vroeg) trauma zoals verwaarlozing, mishandeling, misbruik of pesten, een rol speelt en vraag ik betrokken hulpverleners of dit in beeld is. Onthutsend vaak is het antwoord nee. Als er dan omzichtig naar wordt gevraagd, aan de persoon zelf of via naasten, blijkt gelukkig niet altijd sprake van narigheid maar alarmerend vaak wel. De mogelijkheid van verwaarlozing en mishandeling lijkt binnen de hulpverlening vaak niet in beeld. Ook niet bij collega's en artsen, psychiaters die zeer consciëntieus hun werk doen.

Werkelijkheid té erg

Wie deze mogelijke achtergrond van gedragingen of klachten wel in beeld heeft, weet hoe erg de werkelijkheid is. Precies hier zou wel eens een verklaring kunnen liggen van het gebrek aan aandacht voor trauma's: de confrontatie met een werkelijkheid die te erg voor woorden is en, nog beslissender, letterlijk onvoorstelbaar is. Het ondenkbare komt in beeld en confronteert ons met wat mensen kan overkomen in hun eigen omgeving, die juist veiligheid moet bieden. En het niet-uitzonderlijke van het traumaverhaal schudt aan het basisvertrouwen dat ieder mens nodig heeft.

Psychiater en traumadeskundige Bessel van der Kolk schrijft hierover in zijn in 2016 verschenen werk 'Traumasporen'. Eigenlijk willen wij niet echt weten hoeveel kinderen er in onze samenleving worden mishandeld en misbruikt, of hoeveel echtparen - bijna een derde, zo blijkt - op enig moment in hun relatie overgaan tot geweld.