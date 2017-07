Onderzoek naar Jehovah’s is nodig

Maar de gruwelen van seksueel misbruik lijken aan haast geen enkele gemeenschap of vereniging voorbij te gaan. Ook niet aan de 30.000 zielen tellende Nederlandse gemeenschap van Jehovah’s Getuigen, zo laten de slachtofferverhalen in deze krant zien.

Minstens zo schokkend als dat misbruik zelf zijn de berichten over de wijze waarop de Getuigen het misbruik binnenskamers proberen aan te pakken. Die aanpak schaadt slachtoffers en houdt daders uit de wind, vertelden slachtoffers, leden en ex-leden in deze krant. De Jehovah’s Getuigen hanteren een intern rechtssysteem, dat door de leden van de geloofsgemeenschap hoger wordt geacht dan het justitiële systeem. Dat interne systeem werkt traumatiserend voor slachtoffers. Daders komen weg met milde straffen. De eenheid binnen de gemeenschap, en de overtuiging dat de eigen op de Bijbel gebaseerde normen hoger dienen te worden geacht dan de normen van de boze buitenwereld, maken dat slachtoffers van misbruik bij de Jehovah’s Getuigen niet de eerste prioriteit lijken te hebben.

Terwijl in de aanpak van seksueel misbruik het slachtoffer juist altijd de eerste prioriteit moet hebben. Elk slachtoffer verdient herkenning, erkenning en bescherming.

Eigen rechtssysteem

Dat een vereniging of geloofsgemeenschap er een eigen rechtssysteem op na houdt, is niet per se problematisch. Als problemen onderling kunnen worden opgelost op een wijze die aan een ieder recht doet: prima. Als een voetballer in de eredivisie een tegenspeler onderuit schoffelt en rood krijgt, buigt voetbalbond KNVB zich erover en legt de speler in kwestie vervolgens een boete of een schorsing op. Niks mis mee. Een eigen rechtssysteem is in zo’n geval een prima instrument om problemen binnen de eigen groep aan te pakken.

Maar seksueel misbruik is van een geheel andere orde. Als daar sprake van is, dient justitie altijd te worden ingeschakeld. Formeel is dat ook wat de Jehovah’s Getuigen voorstaan. Maar, laten de slachtofferverhalen zien, daar komt in de praktijk maar bar weinig van terecht.

De roep van Corinne Dettmeijer (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen) om overheidsonderzoek naar het eigen rechtssysteem dat de Jehovah’s Getuigen toepassen in gevallen van seksueel misbruik is daarom zeer op zijn plaats. De vrijheid die religieuze gemeenschappen hebben om hun eigen regels te maken, is heel wat waard. Maar de bescherming van kinderen en kwetsbare groepen tegen seksueel misbruik verdient een nog veel hogere prioriteit.

