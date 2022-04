Onderzoek naar de eigen oorlogsmisdaden zal Moskou nooit doen

Zondagochtend. Ik doe de gordijnen open en zet de radio aan. Bekende klanken: het Miserere mei van Gregorio Allegri, muziek die alles tot zwijgen brengt, zoals het hoort in een programma met als titel Tussen hemel en aarde. Maar intussen bekijk ik beelden uit de hel.

Nu de Russische troepen de dorpen en steden rond Kiev hebben verlaten, wordt zichtbaar wat ze hebben aangericht. Wat er is vernietigd, wie er zijn vermoord. De doden van Boetsja, achtergelaten op straat, sommigen voor hun eigen huizen. Iemand met de handen nog aan het stuur van zijn of haar fiets, anderen met de handen vastgebonden achter de rug. De doden van Motizhin, de burgemeester, haar echtgenoot en hun zoon, half begraven onder een laag zand, weggesmeten in een rioolput.

Gedetailleerd verslag

Moet je de beelden zien om te weten wat oorlog is? Moet je ze laten zien? Er zijn eerdere oorlogen geweest, met soortgelijke beelden – ik heb er boeken van in de kast staan, ik heb het gezien bij World Press Photo en in documentaires. Maar het volstaat niet om bij Boetsja te zeggen: zie Sarajevo. Zie Grozni, Aleppo, Mosoel. Ik denk dat we de doden zelf moeten blijven zien. Niet om tevreden onze eigen ontzetting te registreren, maar om het bestaan van de realiteit te erkennen.

Het kwaad moet geboekstaafd worden, alleen al omdat het onverdraaglijk zou zijn als het niet gezien werd. Maar ook omdat misdaden niet ongestraft mogen blijven. Gisteren publiceerde Human Rights Watch een gedetailleerd verslag van Russische oorlogsmisdaden, samengevat als ‘onuitsprekelijke en opzettelijke wreedheid, verkrachting, moord en ander geweld tegen Oekraïense burgers’. En daarin waren de ontdekkingen van dit weekeinde nog niet eens verwerkt.

Eerder maakte Human Rights Watch óók melding van potentiële oorlogsmisdaden door Oekraïense militairen of militiestrijders. Op video’s, die vorige week online opdoken, is te zien hoe zij drie Russische krijgsgevangenen van dichtbij in de benen schieten en mishandelen. De vondst van drie verbrande lijken op dezelfde locatie doet vermoeden dat deze krijgsgevangenen daarbij het leven hebben gelaten, maar bewezen is dat niet. Een adviseur van president Zelenski heeft gezegd dat de schuldigen gestraft zullen worden als het oorlogsrecht inderdaad geschonden is.

Arrestatiebevel tegen Poetin

Poetin-liefhebbers grijpen deze video’s aan om de Oekraïense positie als zodanig in diskrediet te brengen. Forum voor Democratie bijvoorbeeld gebruikte het als argument tegen Zelenski’s toespraak tot de Tweede Kamer. Dan moet je je ogen sluiten voor het feit dat het hier gaat om potentiële misdrijven binnen een legitieme verdedigingsoorlog, en dat het Oekraïense gezag een onderzoek heeft aangekondigd. De Russische invasie daarentegen is compleet illegaal en onderzoek naar eigen oorlogsmisdaden zal Moskou nooit doen.

Dit alles brengt Rusland, en in het bijzonder Vladimir Poetin, rechtstreeks in het vizier van het Internationaal Strafhof. Voormalig aanklager van het Joegoslavië-Tribunaal Carla del Ponte, die verantwoordelijk was voor de vervolging van Slobodan Milosevic, roept al op tot een arrestatiebevel tegen Poetin. Hoogst onrealistisch, ja. Maar dat gold bij Milosevic ook.