Als lid van een onderwijsfamilie (vader, vrouw, broers, zus, zwager, zoon, schoondochter, neef) onderschrijf ik een aantal van de genoemde argumenten. Onze familie is werkzaam van vmbo tot en met Inspectie. Ook wij mopperen weleens, maar wij verschillen daarin niet van de thuiszorg, de detailhandel of zzp'ers. Wat ik mis in het onderzoek is een factor die de laatste jaren steeds meer boven komt drijven. Het onderwijs is geen solide werkgever meer. Je weet niet waar je aan toe bent.

Leraren verdienen een solide basis om les te kunnen geven. Wees als school die solide werkgever

Mijn zoon (biologie) en schoondochter (Frans) zijn universitair afgestudeerd en ze willen dolgraag in het onderwijs blijven. Maar hun werkgevers kunnen geen zinnig woord zeggen over het aantal uren volgend jaar. Dat kan variëren tussen de 0,1 en 0,8 fte. Je bent jong, gemotiveerd, maar je kunt weer solliciteren. Mijn zoon vertelde wat studievrienden doen: overstappen naar de ICT. Verzekerd van een baan en tweemaal zoveel salaris.

Een andere onzekere factor is de lesmethode. Als bezuiniging besluiten scholen om lesmethodes niet meer aan te schaffen en docenten hun eigen boeken te laten maken. Voor een paar taakuren mag je dan zelf lesboeken schrijven. Docenten zijn goed in lesgeven, maar het maken van goed lesmateriaal moet je aan uitgevers overlaten.

Verder zijn er scholen die steeds meer de verantwoordelijkheid bij de docent leggen onder het mom van professionalisering. Je moet dan in je team overleggen hoe de voor- en nazorg van de lessen moet worden aangepast. Momenteel is de norm 50 procent toeslag voor elk lesuur. Maar dat moet je straks met je team gaan overleggen. Dezelfde discussies worden ook gevoerd over vakantiedagen: is het een vrije dag of een studiedag?

Al deze onzekerheden (lees: verkapte bezuinigingen) doen het beroep geen goed. Zorg voor duidelijkheid, behoud de jonge gemotiveerde leraar, ook als er niet direct uitzicht is op een volle baan. Neem die onzekerheid weg. Leraren verdienen een solide basis om les te kunnen geven. Wees als school die solide werkgever.

Onze onderwijsfamilie vindt het een fantastisch beroep. Laten we dat wel zo houden.

