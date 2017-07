Ondersteun de middengroepen

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)weten groepen die tot de middenklasse gerekend worden zich te redden, maar het houdt bepaald niet over. Er is beleid en gerichte aandacht nodig om niet het kritische punt te bereiken waarop deze groepen afhaken en zich afkeren van de samenleving.

Het woensdag gepubliceerde rapport van de raad is een welkome aanvulling op alle aanwijzingen dat het inderdaad niet goed gaat met de politie-agent, de vakman, de onderwijzer en anderen in de middenklasse. Juist voor deze groepen is het, wat inkomen betreft bijvoorbeeld, hard werken en vooral hard werken om niet neer te vallen. In termen van het rapport: leden van de middenklasse zijn als fietsers, ze moeten doortrappen om niet stil te vallen en als gevolg daarvan om te vallen.

In vrijwel elk gezin met een modaal inkomen zijn twee inkomens nodig om rekeningen te kunnen betalen. Anders dan voor lagere inkomens zijn er geen toeslagen voor de zorgverzekering of voor de huur. In jargon: de marginale belastingdruk is nergens zo hoog als voor iemand met een gemiddeld inkomen: van elke extra verdiende euro gaat een (te) fors deel naar de overheid.

Daar komt bij dat de zekerheid van het vaste dienstverband meer en meer verdwijnt en onzekerheid groeit. Onzekerheid is voor een stabiele samenleving als een langzaam werkend gif: het wordt meer en meer als nutteloos ervaren om hard te werken – om door te fietsen in de beeldspraak van de Raad voor het Regeringsbeleid.

Pessimisme Het rapport van de WRR geeft aan dat het nog niet te laat is mogelijke onevenwichtigheden weg te nemen die ertoe leiden dat middengroepen zich minder comfortabel voelen. Een belangrijke conclusie, die ook de partijen in de formatie-onderhandelingen tot handelen dient aan te zetten. De vier partijen buigen zich opnieuw over ontslagrecht en flexibele arbeid nu het vorige kabinet niet is geslaagd daar met een duurzame oplossing voor te komen. Maar ook de discussie over hervorming van het belastingstelsel en het beloningsniveau voor tal van beroepen voor middengroepen, die meer dan gemiddeld door de overheid gefinancierd worden biedt aanknopingspunten voor gericht beleid. Het pessimisme onder middengroepen neemt ontegenzeggelijk toe. Er is echter nog tijd en gelegenheid het beleid daar op te richten. Doe het dan ook. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

