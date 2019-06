Onderschat niet hoe groot het probleem is van migratie uit Afrika

Leo Lucassen, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden, slaat de plank mis in zijn opiniestuk over migratie uit Afrika. Lucassen noemt het aantal asielzoekers uit Afrika al drie decennia miniem: ‘100.000 à 200.000 per jaar zonder duidelijke opwaartse trend’. De statistieken van het Amerikaanse onderzoeksbureau PEW Research Center tonen over 2010 zo’n 58.00 asielaanvragen in Europa van mensen uit sub-Sahara-Afrika. In 2016 is dat ruim verdrievoudigd tot 196.000. In 2009 hebben naar schatting 15.000 mensen een bootje genomen in Libië en in 2016 zo’n 180.000.

Lees verder na de advertentie

Volgens Lucassen is er desondanks geen sprake van ‘een exodus’ van Afrikanen. Hij vergeet gemakshalve dat de voormalig Britse ambassadeur in Libië, Joe Walker-Cousins twee jaar geleden waarschuwde dat afspraken met Libië nodig zijn omdat een miljoen Afrikanen de sprong willen wagen. Mijn eigen inschatting, als verslaggever die veel landen van herkomst heeft bezocht, is dat een tienvoud graag naar Europa zou afreizen als de mogelijkheid zich aandient. Dus hoezo geen ‘opwaartse trend’?

Academische misvatting Het blijft niet bij deze academische misvatting. Sinds 2014 zijn zo’n 17.000 mensen verdronken of vermist in de Middellandse Zee op zoek naar een beter leven in de EU. De bewering van Lucassen dat ‘er inmiddels waarschijnlijk meer mensen in de Sahara verdrogen dan verdrinken’ is stemmingmakerij en bezijden de waarheid. Missing Migrants Project, een website die de migratiestroom wereldwijd monitort, meldt niets over migranten die omkomen van de dorst, wel de tientallen die jaarlijks verongelukken in het verkeer, want dat zijn er blijkbaar meer. Bij het vinden van een oplossing voor de gevaarlijke tocht over zee, oogt Lucassen verre van consequent. Zo verwerpt hij het plan van de Vlaamse Groenen om bootvluchtelingen terug te slepen naar de Spaanse enclaves in Noord-Afrika waarna ‘alleen de gelukkigen die aan de criteria voldeden om als vluchteling erkend te worden’ een plekje krijgen in de EU. De selectie tussen politieke en economische asielzoekers is niet in strijd met het VN Vluchtelingenverdrag maar Lucassen beweert desalniettemin dat de conventie ‘met voeten wordt getreden’. De men­sen­smok­ke­laars komen pas in actie bij aanbod en afzet Als kamergeleerde heeft hij geen aandacht voor de human factor. Migranten zijn calculerende burgers. Ze zoeken geluk, wat niemand ze overigens kwalijk neemt. De rol van de mensensmokkelaars, vaak aangewezen als de kwaaie genius, is daarbij vooral logistiek. Deze maffia komt pas in actie bij aanbod en afzet. Volgens Lucassen is er sprake van ‘het criminaliseren van ngo’s die vluchtelingen redden’. Hij heeft geen oog voor de pull factor. Het Automatic Identification System, waarmee iedere schip op zee is uitgerust, toont precies waar een ngo-reddingsschip zich ophoudt voor de Libische kust en waar het dus de moeite waard is migranten op rubberbootjes te zetten.

Vervolgen Als voorzitter van de stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden probeer ik al twee jaar Nederlandse ngo’s door het OM te laten vervolgen voor ‘dood door schuld’ en ‘mensensmokkel.’ Ook de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans als hoogste beleidsbepaler voor de Europese asielpolitiek dient zich te verantwoorden. Het falen van het EU-uitzetbeleid en het nauwelijks waarschuwen voor de gevaren op zee vergroot het risico dat migranten willen nemen. De ngo’s en de EC gaan met Lucassen voorbij aan een goed alternatief: het Australische model waarbij niemand die illegaal binnenkomt ooit een verblijfsvergunning krijgt. Een strenge maatregel, maar op de stranden van Australië spoelen nauwelijks doden aan. De migratie naar Europa is daarentegen een humanitair drama, met ook dit jaar al meer dan 500 doden. Een wantoestand waar Lucassen met het verspreiden van onjuiste en onvolledige gegevens aan bijdraagt.

Lees ook:

Massale migratie uit Afrika? Daar is helemaal geen sprake van Cijfers van de laatste dertig jaar laten zien dat van massale migratie uit Afrika geen sprake is, schrijft Leo Lucassen. Pas het beleid dus aan.