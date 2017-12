Ondernemers moeten zichzelf leren zien als volgers

Aan het woord is Jaap Winter, ‘iemand die behoort tot de Nederlandse bestuurselite,’ aldus de krant. Als advocaat bij een prestigieus kantoor begeleidde hij jarenlang bedrijfsovernames. Nu adviseert hij bestuurders en commissarissen, en onlangs nam hij afscheid als bestuursvoorzitter van de VU. Over de heisa die daar de afgelopen jaren is ontstaan gaat het FD-interview niet. Wel over Winters opmerkelijke kijk op het hedendaagse bedrijfsleven.

Hoewel: opmerkelijk? Gefronste wenkbrauwen bij een fabriek die verplaatst wordt naar een lage-lonenland en een dorp achterlaat waarin de helft van de bevolking van diezelfde fabriek afhankelijk was, hebben we vaker gezien. Klachten over aandeelhouders die alleen maar winstcijfers eisen zonder rekening te houden met andere ‘stakeholders’ zijn al decennia en – als we Marx in gedachten houden – minstens anderhalve eeuw oud. ‘Er is constante druk om te “leveren”, elke maand, elk jaar opnieuw’, aldus Winter, ‘ook al ontwricht het gezinnen, samenlevingen en het milieu.’ Je meent het! – zou menige lezer van deze krant verzuchten.

Kloof

Maar opmerkelijk is dat die geluiden nu ook in ‘de Nederlandse bestuurselite’ hoorbaar worden, zo moet de redactie van Het Financieele Dagblad hebben gedacht. Ik denk dat ze daarin gelijk heeft en er is geen reden om daar cynisch over te doen. Sterker nog: ik vermoed dat de kloof die de Winter aanwijst tussen de logica van de strikte bedrijfseconomie en die van de samenleving al veel langer bestaat in de ziel van menige bestuurder en bedrijfsleider. Menige CEO heeft óók kleinkinderen om wie hij zich zorgen maakt en dat reikt verder dan het dividend van zijn bedrijf. Geesteszieke Gordon Gekko’s en hun ‘greed is good’ bestaan – maar ze zijn gelukkig tamelijk uitzonderlijk.

Waarom is het geluid van Winter uitzonderlijk voor iemand die nog middenin de hitte van bestuur en bedrijf staat? Over late bekeringen heb ik het niet: mensen die, eenmaal met pensioen, op hun carrière terugkijken en vragen: wat heb ik allemaal gedaan – of zelfs aangericht? Sommige tycoons of politici weten er op gevorderde leeftijd alsnog de media mee te halen maar veel heb je daar niet aan. Praten achteraf is een stuk minder effectief dan nadenken wanneer dat nog effect kan sorteren. Waarom handelen al die bestuurders daar dan niet naar? ‘Financieel is [wat zij doen] allemaal verstandig,’ aldus Winter, ‘maar past het bij wat je thuis aan je kinderen vertelt over waar het leven over gaat, wat er echt toe doet?’