Onderhandelen met Poetin is nu zinloos

Met zogenaamde ‘onderhandelingen’ leidt Rusland de aandacht af van voortdurende verwoesting van de Oekraïne, denkt oud-ambassadeur Ed Kronenburg.

Onderhandelen met Poetin is voor Oekraïne het spelen van Russische roulette met een doorgeladen revolver tegen het hoofd: een schijnvertoning waarmee Rusland ten onrechte de indruk probeert te wekken dat er wat te bespreken valt. Het is een bewuste poging de aandacht af te leiden van het feit dat de verwoesting van Oekraïne onverminderd doorgaat. Als er beloftes worden gedaan over het respecteren van humanitaire corridors dan worden die onmiddellijk verbroken. Met als gevolg de absurde beweringen van Russische zijde dat de humanitaire crisis in Marioepol de schuld is van de Oekraïners.

Het was de oud-minister van Buitenlandse Zaken van de VS, George Schulz, die onderhandelingen een eufemisme voor capitulatie noemde, als de schaduw van macht niet over de onderhandelingstafel ligt. En die schaduw komt niet van Oekraïense kant; een gelijkwaardiger onderhandelingsproces komt er alleen als Rusland er belang bij heeft dat de gevechten stoppen. Bijvoorbeeld als blijkt dat Poetin de oorlog toch niet kan winnen en dat Oekraïne mede door de enorme wapenleveranties die niet kan verliezen. Of als de druk op Poetin zo hoog wordt opgevoerd dat hij er belang bij heeft dat het conflict aan de onderhandelingstafel wordt beslecht.

Oplopende verliezen aan het front

Die druk kan het gevolg zijn van de sancties en de verslechterende economische situatie in Rusland in combinatie met de oplopende verliezen aan het front aan Russische zijde. Maar die druk wordt ook opgevoerd als blijkt dat Poetin internationaal verder wordt geïsoleerd – ook door China. President Biden zal ongetwijfeld in zijn gesprek vorige week met president Xi Jinping duidelijk hebben gemaakt wat de gevolgen zullen zijn als de steun aan Poetin in stand blijft.

Pas als de schaduw van de macht aan de kant van Oekraïne komt te liggen, kan er sprake zijn van echte onderhandelingen. Want na de verschrikkingen die zijn aangericht, is het wel duidelijk wie hier concessies moet doen en wie rekening en verantwoording af moet leggen.

Met het huidige Russische leiderschap zijn geen afspraken te maken. En voor wie is Poetin ooit nog een acceptabele gesprekspartner na alles wat er de afgelopen weken is gebeurd? Een staakt-het-vuren en terugtrekking van Russische troepen zijn zonder meer een conditio sine qua non om onderhandelingen serieus te kunnen nemen. Zo niet, dan blijft het Russische roulette waarvan de dodelijke uitkomst vaststaat.

