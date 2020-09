Onder Trump is niets meer ‘not done’

De website van The New York Times heeft een afdeling ‘politiek’ en die heeft weer een subafdeling ‘desinformatie’. Dit gegeven alleen zegt al veel over de toestand waarin Amerika verkeert. Maar het wordt nog ernstiger als blijkt dat ’s lands president een hoofdrol in deze subafdeling vervult. Niet als doelwit, maar als bron.

Het aardige van Donald Trump is wel dat hij geen enkel geheim maakt van zijn bedoelingen. Gevraagd of hij instaat voor een vreedzame overdracht van de macht, mocht hij de verkiezingen verliezen, antwoordde hij gisteren eerst ontwijkend: “We zullen zien wat er gebeurt.” Om vervolgens te wijzen op de fraude die de Democraten van plan zouden zijn te plegen via het stemmen per post. Dit heet bij hem gewoon the scam, ofwel de oplichterij. “Stop het stemmen per post en we krijgen een zeer vreedzame… uh, helemaal geen overdracht, eerlijk gezegd. We krijgen een continuering.” Hier spreekt een dief die aankondigt dat hij gaat inbreken, inclusief hoe en wanneer.

Zelfgeknutselde kul is niet meer nodig

Terug naar de subafdeling desinformatie. Anders dan vier jaar geleden, aldus de Times, hoeven de Russische inlichtingendiensten nu niet allerlei zelfgeknutselde kul op de Amerikaanse kiezers af te vuren, zoals een afbeelding van Satan die armpje drukt met Jezus en zegt: ‘Als ik win, wint Hillary’. Ditmaal volstaat het vermenigvuldigen en versterken van de woorden van Trump zelf.

Voor argwanende lezers: dit verzint de krant niet, dit is afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en de FBI. De activiteiten van de Russische trollen – hallo daar, Internet Research Agency in Sint Petersburg – zijn goed in kaart gebracht, en de FBI-directeur zei vorige week in het Congres dat hun bedoeling is Joe Biden naar beneden te halen en onenigheid aan te wakkeren. Het kwam hem op een twitter-uitbrander van Trump te staan.

Het scenario van Trump is duidelijk, ook daar doet hij niet moeilijk over, sterker nog: hij bereidt zijn aanhangers erop voor. Boekt hij onverwachts een overwinning, dan hoor je hem natuurlijk nergens meer over, maar als hij op verlies komt te staan, dan zal hij de legitimiteit van de verkiezingen betwisten en aansturen op een uitspraak van het Hooggerechtshof, zoals in 2000, toen de strijd tussen George W. Bush en Al Gore op die manier werd beslist. Om die reden heeft hij ook haast met de benoeming van een nieuwe opperrechter; er moet op tijd een conservatieve meerderheid binnen het hof komen. “De oplichterij die de Democraten plegen zal voor het Hooggerechtshof komen”, zei Trump woensdag, “en dan is een situatie van vier tegen vier geen goede situatie.”

Een president die bereid is het democratische systeem te laten ontsporen om aan de macht te blijven, hoe zou je dat noemen? Een goede vraag voor Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, daar terechtgekomen na het campagnewerk dat hij in 2016 deed voor Trump. Ach, laat ook maar. Hoekstra heeft het te druk met nieuw campagnewerk, nu voor Forum voor Democratie. Zoiets zou altijd not done zijn geweest, maar onder Trump is niets meer not done.

