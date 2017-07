Onder de onderste steen van MH17 zit alleen maar verdriet

De MH17-ramp bleek voer voor complotdenkers en sensatiezoekers. De lichamen zouden opzettelijk dood in het vliegtuig zijn gestopt. Er zou een ander Oekraïens vliegtuig vanuit de lucht hebben geschoten. En hoe meesmuilend en minzaam werd er over Rutte’s onderste steen gedaan, al vanaf de eerste week na de crash. Hoe mensen ervan overtuigd waren dat de regering erop uit was de hele ramp in de doofpot te stoppen, dat Rutte een leugenaar en laffe hond was die niet tegen Poetin durfde op te staan. Het is nog net niet Rutte zelf die de Buk heeft gelanceerd. Hoe ze dachten te weten hoe het er daar op de crashsite aan toe ging. Dat er dingen opzettelijk zijn neergelegd of weggehaald. Terwijl de puinhopen rookten, de lichamen overal lagen, het er volgens getuigen stonk als de hel, er paniek was en keihard gewerkt is door mensen uit dat piepkleine dorp in Oekraïne waar al driehonderd jaar niets gebeurde. Nederlanders, veelal uit de boze witte mannen-hoek, die op social media alles zelf beter denken te weten. Die het werk van het onderzoeksteam in twijfel trekken zonder verstand te hebben van internationaal recht. Dat heeft met de nabestaanden en met medeleven aan nabestaanden helemaal niets te maken.

Wanneer zullen de nabestaanden denken: nu kan dat boek dicht?

Maar ja, wij van de pers houden wel van boze mensen. Of het nou boze burgers zijn of boze nabestaanden. Wij brengen het als nieuws dat er Russische kranten zijn die Oekraïne aanwijzen als schuldige van de ramp. Terwijl het onderzoeksteam heeft bewezen dat de MH17 is neergehaald met een Buk-raket die uit Rusland kwam. In Nederland is een politicus als Thierry Baudet in opkomst wiens meningen volgens hemzelf feiten zijn en die het bericht over deze Russische fabels durft te retweeten met de vraag erbij: fake of echt? Waarmee hij de hele rechtsgang van het proces en alles wat door het onderzoeksteam is onderzocht als bedorven voedsel voor het twijfelvolk in de arena werpt.

Zondag opende het journaal met twaalf nabestaanden die een bankje voor de Russische ambassade plaatsten. Daarop kan gewacht worden op de openheid die Rusland moet geven in het MH17-dossier. Een prachtig stil gebaar van pijn. Gisteren was bij de onthulling van het MH17-monument in bijzijn van koning en koningin een grote opkomst van nabestaanden. De vraag aan hen is vaak wanneer ze tevreden zijn. Wanneer ze zullen denken: nu kan dat boek dicht. Is dat als er eindelijk daders zijn aangewezen? Is dat als er een bankje staat tegenover de Russische ambassade? Is dat als er een bos is aangeplant en een monument wordt onthuld? Nee. Voor hen is de lach uit hun leven verdwenen. De onderste steen, daaronder zit alleen maar verdriet.

