Ondankbaar, die Indonesiërs. Ondankbaar, de Oekraïners

Enkele uren voordat Vladimir Poetin per decreet twee ‘onafhankelijke’ republieken schiep op andermans grondgebied, werd in het Nederlandse parlement een motie in stemming gebracht. Hierin werd gevraagd om onvoorwaardelijke steun voor de soevereiniteit van Oekraïne. Alle fracties stemden voor, op drie na: PVV, FvD en Ja21.

Bij die laatste partij heerste wellicht wat verwarring, want gisteren kwam ze met een scherpe veroordeling van ‘de intocht van Russische troepen in Oost-Oekraïne’, waardoor ‘de soevereiniteit van Oekraïne wordt geschonden’. Ook Wilders krabbelde een beetje terug, maar hij benadrukte toch vooral dat de Russische positie ‘eindelijk serieus moet worden genomen’ en dat Oekraïne een ‘bufferstaat’ hoort te zijn. Bij Forum trof ik in de gauwigheid geen nieuwe inzichten aan, dus ik ga ervan uit dat onverkort geldt wat Baudet recent tweette: ‘Poetin toont zich steeds duidelijker de leider van conservatief Europa. Prachtige vent. En hij heeft zo gelijk over Navo-agressie en de absurde oorlogszucht van EU, WEF, etc.’

Ongerechtvaardigde oorlogen

Het is naïef, dat geef ik toe, maar eigenlijk zou je denken dat partijen die zweren bij de natiestaat, het patriottisme en de trots op het eigen volk vierkant achter een land als Oekraïne zouden staan, maar zo blijkt het niet te werken. In het extreemrechtse denken geldt zoiets als soevereiniteit wel voor een autocratische grootmacht met koloniale reflexen, maar niet voor landen die zich hebben losgemaakt van dat juk (92 procent van de Oekraïense bevolking stemde in 1991 voor onafhankelijkheid). Zeker niet als zo’n land koers wil zetten richting EU en Navo.

Mijn ervaring is dat wie bezwaar maakt tegen het imperialisme van Poetin, nogal eens voor de voeten krijgt geworpen dat het Westen geen recht van spreken heeft. En dan volgt een lijst van smerige oorlogen die vaak lang is, maar waarop Vietnam en Irak in elk geval zelden ontbreken. Los van de vraag welke vergelijking wel of niet opgaat, lijkt mij de enig juiste conclusie dat álle ongerechtvaardigde oorlogen ongerechtvaardigd zijn. Het feit dat Amerika op valse gronden Irak binnenviel, betekent niet dat Rusland nu een invasie-tegoed heeft, het feit dat Rusland zich misdadig gedraagt, betekent niet dat daarna Amerika weer aan de beurt is.

Het blijft de grote paradox van het nationalisme: het ziet de eigen soevereiniteit als een gegeven, maar dat van de ander als een gunst, vooral als die ander ooit viel onder zijn heerschappij. Zie de reacties van Wilders en Baudet op het onderzoek naar het geweld bij de koloniale oorlog die Nederland voerde in Indonesië. ‘Het veroordelen van Nederlandse militairen is geschiedvervalsing’, tweette Wilders. ‘Het waren helden. We moeten achter onze veteranen staan. Excuses zijn ongepast.’

En Baudet, sprekend over Indonesiërs als een verzamelaar over zijn duiven: “Het is diep verdrietig dat we deze prachtige volkeren die aan ons waren toevertrouwd in de steek hebben moeten laten. Nog altijd bloedt ons hart. We hadden ze zó kunnen helpen, ze zóveel kunnen brengen.”

Ondankbaar, die Indonesiërs. Ondankbaar, de Oekraïners. Maar ze willen vrij zijn en dat recht hebben ze.