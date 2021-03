‘Onbewust of niet associeer je Kaag toch met aanrecht, aardappels schillen en afwas!’

Plotseling moest ik de keuken uit door een oproep. Hij verscheen op mijn laptop dankzij een videoverbinding, het schuim aan de mondhoeken en een woeste blik in de ogen. Mijn beste vriendin L., feministe in hart en nieren, veterane van de VOS-cursussen en ooit uitbaatster van een vrouwencafé.

Boos was L. over de bagger aan diskwalificaties die over verkenners Ollongren en Jorritsma was uitgekiept: “Hier is karaktermoord gepleegd op twee uiterst competente politica’s door een mannelijke fotograaf met zijn spiekende lens! Twee vrouwen als verkenners, historisch was dat, daar kunnen mannen heus niet tegen.” Ik probeerde L. te kalmeren, tevergeefs. Ze merkte fijntjes op dat Kajsa Ollongren net had gehoord dat ze coronapositief was en door de schok haar documenten had vergeten te bedekken. Verzachtende omstandigheden dus.

Ik zei tegen L. dat ze die sociale media niet al te serieus moest nemen. “Sociale media? Heb je dan het Trouw-commentaar van gisteren niet gelezen? Daar worden de twee vrouwelijke verkenners als ‘slordig en dom’ neergezet. Seksisme van het zuivere soort! ‘Dom’ wordt altijd gebruikt om vrouwen te diskwalificeren: dom blondje, domme gans. En Ollongren is toevallig ook blond!” L. riep ook in herinnering het feit dat burgemeester Femke Halsema, twee jaar geleden, door de directeur van het Cornelius Haga Lyceum voor ‘domme gans’ werd uitgemaakt. Ja, dat wist ik nog, ik schreef toen ter verdediging van de burgemeester een column: ‘Een echt staaltje van salafistisch seksisme jegens dé vrouw als minderwaardig wezen’.

Ik probeerde L. te overtuigen dat mijn kritiek op Kaag gewoon politiek was

L. liet een stilte vallen en keek me indringend aan: “Zo makkelijk kom je er niet van af, want je bent ook niet van vreemde smetten vrij. Afgelopen weekeinde stond op Trouw-Twitter en Trouw-FB dat vrouwen in Nederland zelden een verkiezingswinst boekten als Sigrid Kaag maar dat sommige mannen als jij en Max Pam ‘het er moeilijk mee hebben’, nietwaar?”

Ik probeerde L. te overtuigen dat mijn kritiek op Kaag gewoon politiek was en te maken had met haar autoritaire en arrogante houding na haar verkiezingswinst. Op dat moment ontstak L. in woede en brulde: “Maar je gebruikt het woord ‘keukentafel’! Ja, onbewust of niet associeer je Kaag toch met aanrecht, aardappels schillen en afwas!”

Als genageld tegen een muur door de kogels van een vuurpeloton, zocht ik naar eenvoudige woorden van verontschuldiging maar L. was door het dolle heen: ‘Als een man kritiek heeft op een vrouw met verantwoordelijkheden, dan hebben we altijd te maken met weerzinwekkend machogedrag en seksisme! Knoop dat je oren! En die Hans Go­s­linga die zaterdag schreef dat D66 en Kaag ‘een beetje dronken van de macht zijn’ is geen haar beter. Evenals de Trouw-commentator die maandag schreef dat Kaag ‘extra teleurstelt’ wegens gebrekkig leiderschap en transparantie! Mannen, soep van koken!”.

Op dat moment verbrak ik uit wanhoop de videoverbinding met L. en hoorde mevrouw Ephi net roepen dat ik de stamppot boerenkool, die ik voor het avondeten aan het bereiden was, had laten aanbranden.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.