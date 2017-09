Onafhankelijkheid is ook niet alles

Formeel heeft Den Haag er nauwelijks iets te zeggen. Beslissingsmacht heeft alleen de regering van het eiland zelf. Maar die regering was al net zo in het ongerede geraakt als de rest van de samenleving.

Tegen een orkaan als Irma moeten waarschijnlijk alle voorzorgsmaatregelen het afleggen. Maar voor wat er daarná gebeurt maakt het een flink verschil of een land al dan niet beschikt over een eigen infrastructuur die de ergste nood kan lenigen. Materiële voorzieningen, een parate legermacht, een doortimmerd bestuursapparaat: dat alles kost geld en mankracht. Of een autonoom land van nog geen 40.000 inwoners dat kan opbrengen, is nauwelijks een vraag.

Schaalvergroting levert niet altijd voordelen op: gefuseerde bedrijven, scholen en ziekenhuizen kunnen daarvan meepraten. Maar de schaalverkleining die momenteel in de politiek bon ton is, doet dat evenmin. Het Verenigd Koninkrijk, een stuk groter dan het mini-landje Sint Maarten, plukt daar de bittere vruchten van. Miljarden zou het land overhouden aan een uittreding uit de EU, zo toeterden de Brexiteers van alle daken. Intussen glippen die veronderstelde winsten de regering-May tussen de vingers weg aan honoraria voor haastig ingehuurde juridische specialisten en onderhandelingsexperts.

Moloch

Die had het land de afgelopen decennia kunnen wegbezuinigen, omdat ‘Brussel’ daarvoor zorg was gaan dragen. Met een flink stuk van de wetgeving was ook de ambtelijke ondersteuning daarvan de nationale regeringen uit handen genomen door de EU-burelen die steevast worden omschreven als een eurocratische moloch. In werkelijkheid is de EU een bijna onbegrijpelijk slanke bestuursorganisatie (de Nederlandse rijksoverheid is al drie keer zo talrijk) en waarschijnlijk de grootste bezuinigingspost die de gezamenlijke Europese overheden ooit hebben kunnen boeken.

Autonomie is niet gratis: dat beginnen de Engelsen langzaam te ontdekken. Over hun defensie hoeven ze zich geen zorgen te maken: die is altijd, op nationale basis, slagvaardig gebleven. Maar stel je de rompslomp eens voor die alleen al het uittreden uit de gemeenschappelijke markt meebrengt aan haastig in dienst genomen douanepersoneel, infrastructuur bij alle grensovergangen (voor meer parkeerplaatsen is in Dover niet eens plaats), papierwerk en de bijbehorende ambtenaren, bureaus en kantoren.

On­af­han­ke­lijk­heid kost iets maar dan heb je ook wat, zeggen de partijgangers van de soevereiniteit

Dat is maar één dienst – en de commerciële verliezen door importtarieven en afnemende cliëntele zijn daarbij nog niet eens ingecalculeerd. Wie rekent op de glorie van de soevereine onafhankelijkheid, rekent zich al snel rijk – en toch blijft dat sentiment de harten gemakkelijk beroeren. Als alles goed (of fout) gaat, stemt Catalonië op 1 oktober over onafhankelijkheid van Spanje. Ook daar is het hemd van de economische voordelen minstens zo na als de rok van de regionale trots. Catalonië draagt aan Spanje meer bij dan het van ‘Madrid’ terugkrijgt, zo klinkt het in separatistische kring. Rijkdom en voorspoed liggen in het verschiet.