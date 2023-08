Omtzigt kan niet anders dan zijn meest rechtse kiezers teleurstellen

Er zijn goede redenen om voorzichtig te zijn met politieke peilingen, je moet ze vooral niet verwarren met voorspellingen. Maar dat wil niet zeggen dat kiezersonderzoek geen interessante uitkomsten kan opleveren. Zo zegt de I&O-peiling van zaterdag, de eerste na de lancering van Pieter Omtzigts NSC, minstens evenveel over zijn potentieel (31 zetels, de grootste partij) als over het profiel van zijn virtuele kiezers. Ik voorzie daar nog wel wat problemen.

Van niets naar grootst

Eerder deze zomer meldde I&O dat Omtzigt op 46 zetels zou kunnen uitkomen, een perspectief dat hemzelf vooral angst moet hebben ingeboezemd. Nu zijn deelname aan de verkiezingen een feit is, lijkt het perspectief wat realistischer, zij het altijd nog spectaculair: van niets naar grootst. Maar we wisten natuurlijk dat dit in de lucht hing, een schok is het niet, en we wisten ook dat de komst van een Omtzigt-partij – ik zal in het vervolg netjes van NSC spreken – ten koste zou gaan van CDA, BBB, PVV en Ja21. Ook van andere partijen, maar in mindere mate; de I&O-peiling bevestigt dat.

Daarbij valt op dat de combi PvdA-GroenLinks desondanks een winst van 11 zetels wordt toebedeeld, dat lijkt het gelijk van de fusievoorstanders te onderstrepen. De BBB is een geval apart, omdat die in 2021 nog maar 1 zetel haalde, dat zouden er nu 13 worden. Indrukwekkend, maar 8 minder dan in de peiling van vorige maand, toen NSC nog niet meedeed.

Ieder mens telt

Intussen houdt de herkomst van de NSC-stemmers mij het meest bezig. In 2021 stemde 19 procent van hen CDA, 14 procent PVV, 13 procent VVD en 4 procent Ja21. Als ik zo vriendelijk ben de ex-CDA’ers buiten beschouwing te laten, dan is nog steeds minstens 31 procent van de NSC-aanhang rechts tot extreemrechts. Mijn vraag is: hebben deze mensen iets opgevangen van de ‘Grondgedachten en uitgangspunten’ die NSC vorige week publiceerde?

In dat document vormt het ‘personalisme’ het uitgangspunt, Ger Groot en James Kennedy hebben er in Trouw hun licht al over laten schijnen: het is nauw verwant aan de sociale leer van de katholieke kerk, al werden ook protestanten en sociaaldemocraten er wel door aangesproken. “Ieder mens telt”, heet het in het NSC-stuk, dat lijkt me toch mijlenver af te staan van wat kiezers heeft aangetrokken in de PVV en bij het imploderende Ja21. Als Omtzigt zijn eigen uitgangspunten serieus neemt – ik ben zeer benieuwd wat het NSC-verkiezingsprogramma zal zeggen over asiel en klimaat – dan kan hij niet anders dan deze potentiële kiezers teleurstellen. Of gaan ze zich binnen NSC organiseren om de partij op langere termijn hun akelige kant op te trekken?

Een christendemocratisch blok

Het is, zo constateren de I&O-onderzoekers, vooral de persoon van Omtzigt die stemmen trekt, en dat wekt geen verbazing. Het is ook geen diskwalificatie, integendeel. Maar daarmee is de NSC nog geen politieke beweging – hooguit in wording – en kan uit de I&O-peiling nog niet geconcludeerd worden dat het aloude driestromenland in Nederland is hersteld.

Ja, er is een sociaaldemocratisch blok op links en een liberaal blok op rechts, maar is er een christendemocratisch blok in het midden? Dat moet nog maar blijken.