Omhels het lijden, en kus het leven in het voorbijgaan

Is er misschien een samenhang tussen hartstocht en pijn, tussen compassie en lijden? Zonder passie heb je niks, zei de Vlaamse filosoof Jaap Kruithof eens en ik dacht toen zelfs dat hij bedoelde te zeggen zonder passie ben je niks. Want geestdrift, elan, bezieling, bevlogenheid en passie maken ons tot wie we zijn.

Geldt dat dan ook voor pijn en verdriet? Ben je niets als je nog geen pijn en verdriet hebt gehad? Dat is een moeilijke en ook wel een wat bedreigende vraag. Aan het eind van de negentiende eeuw schrijft Oscar Wilde dat pijn en lijden het medium vormen waardoor mensen zich bewust worden van hun bestaan. En veel van zijn tijdgenoten waren het toen met hem eens.

De middeleeuwse Hildegard van Bingen zegt dat je de deur van het leven pas binnengaat als je de pijn van het leven bij je binnenlaat. Dat zijn vreemde geluiden voor hedendaagse mensen waar pijn en verdriet juist taboe zijn. We willen daar zo snel mogelijk met pillen en verdovingen vanaf. De uitspraken van mensen uit vroegere eeuwen vinden we onbegrijpelijk en primitief.

De Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven noemt pijn en verdriet het grootste taboe in onze samenleving omdat we de pijn van het bestaan niet onder ogen willen zien, verdriet proberen weg te drukken en ons voor pijn en dood laten verdoven. Vanuit dit taboe lijkt iedere samenhang tussen passie als bezieling en passie als pijn en lijden onmogelijk.

Leven is lijden

Leven is lijden, zegt de Boeddha, niet altijd, niet elke dag maar af en toe is er verdriet, heb je pech, krijg je ruzie of een ongeluk, doe je iets doms, word je ziek of oud, gaan mensen dood, want sterven doen we allemaal. Niet alleen de Boeddha maar ook andere grote leraren uit het verleden als Lao Tse, Mozes, Socrates, Jezus wijzen op de realiteit van lijden en dood. En ze bedoelen te zeggen dat er zonder lijden, zonder pijn en verdriet geen leven bestaat.



Dat doen ze niet om ons somber te stemmen, nee, integendeel, dat doen ze om ons de werkelijkheid voor te houden zodat we niet wegdromen en ons kapot schrikken als er iets ergs gebeurt. Het gaat erom - al gedurende de hele wereldgeschiedenis - dat wij als mensen leren omgaan met verdriet, met lijden en dood. Het helpt niet als we daaraan niet willen denken.

Veel oude wijsgeren maar ook huidige wijze mannen en vrouwen houden ons zelfs voor dat hoe meer we de angst voor verdriet, voor pijn, lijden en dood wegdrukken of ons er voor verstoppen, hoe meer angst voor onheil en onzekerheid over ons huidige bestaan toeneemt.

In zijn pleidooi voor een beetje ongelukkig zijn houdt de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter voor dat we ons niet moeten opsluiten in onwerkelijke dromen en onbereikbare idealen maar oog moeten houden voor de werkelijkheid. Hij zegt dat passie een manier is om daarmee om te gaan, om de verdrietige kanten en de vele pijnpunten van het bestaan met passie tegemoet te treden.

Want er is pijn en lijden wanneer de werkelijkheid niet overeenkomt met onze behoeften en verlangens. Er bestaan vele vormen van lichamelijke pijn, van psychisch verdriet en van lijden dat zowel het lichamelijke als het psychische omvat. Bovendien verschillen ze van mens tot mens, is de beleving ervan een hoogst persoonlijke aangelegenheid en mede afhankelijk van waar, wanneer en hoe je leeft.

Daar komt bij dat we de aangeboren neiging hebben ons aan pijn en verdriet te onttrekken. Daarom is het ook zo moeilijk om ze onder ogen te zien en te aanvaarden. Misschien sluiten mensen zich daarom zo vaak af van hun emoties en van een belangrijk deel van hun leven. Dat is eigenlijk jammer want de meest emotionele en vaak ook pijnlijke momenten raken juist de diepste snaren van het mens zijn.