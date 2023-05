Omgekeerde en vieze vlaggen geven rond 4 en 5 mei echt geen pas

Een Nederlandse vlag die op zijn kop half in de modder hangt, dat getuigt normaal gesproken al van een gebrek aan respect. Op de dag van de Dodenherdenking en ook op Bevrijdingsdag is het echt onacceptabel dat deze vlaggen op zijn kop hangen of gescheurd en besmeurd in een weiland liggen. Veel actievoerders van het boerenprotest hebben hun vlaggen na de verkiezingswinst van BBB weer weggehaald of opgehangen met het rood boven, mede na een oproep van BBB leider Van der Plas die zij de dag na de verkiezingen deed.

Toch waren in het land nog altijd vlaggen te zien die of op zijn kop hingen of die als vergeten protestborden in het gras lagen.

Een terechte dringende oproep

Naarmate de meidagen naderbij kwamen zagen familieleden en nabestaanden van oorlogsslachtoffers met groeiende pijn in het hart dat er nog altijd vlaggen in de proteststand hingen. Van der Plas heeft mede daarom vorige week opnieuw een dringende oproep gedaan aan protesterende boeren en andere actievoerders om de vlaggen of weg te halen of ze weer rechtop te hangen. Een terecht oproep die van verantwoordelijkheidsgevoel getuigt.

De vlaggen van het boerenprotest hingen al sinds vorig jaar zomer op zijn kop. Dag en nacht. Er is in Nederland wel een protocol voor vlaggen, en dat schrijft voor dat de vlag voor zonsondergang binnengehaald moet worden, niet de grond mag raken en uiteraard opgehangen moet zijn met de juiste kleur boven. Het is een protocol, een goede gewoonte dus, geen wettelijk voorschrift. Het is in Nederland niet strafbaar om een vlag maandenlang ondersteboven te hangen zonder die ‘s nachts binnen te halen.

Gebruik de vlag waarvoor die bedoeld is

De vlaggen van het boerenprotest hingen al zo lang met het blauw boven dat ze een eigen leven zijn gaan leiden en zelfs tot verwarring leidden. Zo hing bij een bezoek van premier Rutte aan zijn Belgische ambtsgenoot De Croo in januari in Brussel de Nederlandse vlag op zijn kop. Onbedoeld natuurlijk. Het is de vraag of dat ook gebeurd zou zijn zonder het vlaggenprotest.

Ook daarom is het hard nodig dat de Nederlandse vlag niet meer als protest wordt ingezet, maar gebruikt wordt waar die voor bedoeld is. Als symbool van de Nederlandse identiteit en geschiedenis. Dat telt zeker op 4 en 5 mei.

Ongetwijfeld heeft het veel moeite en tijd gekost om vorig jaar als protest zoveel vlaggen en vlaggenstokken aan te brengen en op te hangen, in vele varianten, bijvoorbeeld ook als scherm langs een snelweg. Dan is nu het moment om moeite te doen om alle protestvlaggen weg te halen uit weilanden en andere locaties. Vandaag is de laatste dag om dat nog te doen, uit respect voor allen die zich ingezet hebben voor de bevrijding van Nederland.