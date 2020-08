Omarm het verleden van je nieuwe partner: ik sloot vriendschap met de ex van mijn nieuwe man

De poepluiers van de kleinkinderen van de aangetrouwde kleinkinderen verschonen, daar voelt de briefschrijfster niet voor, liet ze aan Beatrijs Ritsema weten. Lezeres Elisabeth Tillema raadt aan, de familie van je nieuwe man ook als familie te beschouwen.

In de rubriek van Beatrijs Ritsema (Zomertijd, 15 augustus) staat een brief van een vrouw die dertien jaar met haar huidige man is en niet de luiers van ‘zijn’ toekomstige kleinkind wil verschonen.

Beatrijs krijgt vaker brieven van vrouwen die, om diverse redenen, de familie van hun huidige partner niet erkennen of problemen hebben in de omgang met zijn (volwassen) kinderen. Vaak eist of verwacht de vrouw dat haar partner al zijn aandacht aan haar besteedt.

Ik ben iedere keer weer verbijsterd als ik zoiets lees. Wanneer je elkaar op oudere leeftijd ontmoet, heb je allebei een lang en vol leven achter de rug. Als je eist dat de ­ander stopt met de omgang van familie of oude vrienden, verwacht je dus dat hij een groot deel van zijn leven ontkent of ­negeert, alleen maar omdat de nieuwe vrouw dit van hem verwacht of eist. Dit zegt veel over de desbetreffende vrouw. Zo treurig en heel jammer.

De kinderen waren verrukt

Toen ik zelf voor de tweede keer trouwde, was een van de eerste dingen die ik gedaan heb, contact opnemen met de ex van mijn nieuwe man, met wie hij een slechte relatie had.

Dat contact groeide in de loop van de tijd uit tot een vriendschap. Het was voor mij heel belangrijk om zonder problemen in ­elkaars bijzijn te kunnen verblijven.

Het resultaat hiervan was dat na vele ­jaren van ellende de hele familie nu alle feestdagen samen kon vieren. De kinderen, inmiddels bijna van middelbare leeftijd, ­waren verrukt. Uiteindelijk werden al zijn kinderen en later zijn (achter)kleinkinderen ook mijn (achter)kleinkinderen. Ik werd natuurlijk niet meteen oma, maar dat gevoel groeide naarmate wij elkaar steeds beter leerden kennen.

Je kunt een rijker leven krijgen

Familieleden kunnen ook mensen zijn die niet per se hetzelfde bloed hebben, een inzicht waardoor ik een enorm grote familie heb gekregen. Niet alleen van mijn huidige man, maar ook van mijn eerste man, van wie ik ben gescheiden, en wiens familie mij nooit heeft laten vallen.

Tegen iedere vrouw die op latere leeftijd een nieuwe man krijgt, zou ik willen zeggen: “Het leven is wat je ervan maakt. Wanneer je alles van het verleden van je nieuwe partner accepteert en omarmt, kun je een leven krijgen dat rijker is dan je ooit had kunnen dromen.”

En ja, de volwassen kinderen kunnen soms moeilijk doen, maar in dat geval moet je ­volhouden. Wees geduldig en gun hen de tijd om jou te leren kennen en te waarderen, laat ze voelen dat je van hun vader houdt en tegelijkertijd hun zijn volle liefde en aandacht gunt. Het is logisch dat ze je misschien in eerste instantie als indringer beschouwen: dan is het aan jou om hen om te turnen.

