Omarm de verandering en laat kinderen hun sinterklaasfeest hebben op een respectvolle manier

Rookverbod Lees verder na de advertentie De mens is een gewoontedier. Vastgeroeste ideeën of handelingen aanpassen is niet eenvoudig maar als ze andere mensen pijn doen zal je wel moeten. Dat doet geen enkele afbreuk aan, in dit geval, het leuke kinderfeestje, juist niet. Het zal eens tijd worden dat iedereen er ongegeneerd van kan genieten. Als het niet vrijwillig kan dan maar gedwongen, zoals het rookverbod. Ja, dan is het nu inderdaad aan de rechter. Tineke Slats, Amsterdam

Babyboomers Aangezien volgens de peilingen ruim 70 procent van de Nederlandse bevolking vóór Zwarte Piet is zal de haat en discriminatie alleen maar toe nemen bij een verbod puur uit frustratie, omdat men oprecht er van overtuigd is dat Zwarte Piet niets met discriminatie te maken heeft. Pas over 20 à 30 jaar zal de tijd er rijp voor zijn denk ik want dan zijn de meeste babyboomers (de grootste groep die vóór Zwarte Piet is) overleden zijn en zal de huidige generatie er meer open voor staan. Geesje Visser, Kampen Omarm de verandering en laat kinderen hun feestje hebben op een respectvolle manier

Prima dus? Nee Met mijn Nederlandse echtgenoot kwam ik in 1981 naar Amsterdam. Ik was geschokt toen ik midden in de Bijenkorf Zwarte Pieten zag. Maar goed, we vierden Sinterklaas met onze drie kinderen. Toen zij ouder waren schminkten ze hun gezicht zwart op 5 december. Prima dus? Nee. Niet omdat het nu een deel van de bevolking beledigt, maar omdat het racistisch is. Je gezicht zwart maken en dan gek doen en ondergeschikt zijn aan de grote witte Sinterklaas, dat past niet in een moderne en tolerante samenleving. Het gaat over macht en hiërarchie. Helaas zijn het in deze discussie vooral volwassenen die niet inzien dat verandering onvermijdelijk is en ook terecht is, omdat stereotypering verregaande gevolgen kan hebben. Omarm de verandering en laat kinderen hun feestje hebben op een respectvolle manier. Beverly Schuil, Empe

Evolutie Het Sinterklaasfeest is een Nederlandse traditie. Laat toch de evolutie het tempo van de verandering bepalen en niet het gevecht. Er zal altijd verandering plaatsvinden, toch? Tegenstanders reageren erg fel. Wordt deze felheid bepaald door een niet verwerkt rouwproces, spelen hier andere dingen een rol? Discriminatie heeft mijn inziens hier niets mee van doen. Die bestaat en zal door verdwijning van Zwarte Piet niet verminderen. George van den Heuvel, Breda

Niet wachten Het gaat niet zo zeer om een verbod, het gaat er om de zaak levend en relevant te houden. Met de emancipatie van vrouwen of wie dan ook is het niet anders. Je moet blijven vechten. Het moment van wachten totdat de ander uit zichzelf het juiste doet bestaat niet, want die denkt altijd al dat die juist bezig is. D. Bakker, Amstelveen

Begrip en respect Een verbod van Zwarte Piet in de supermarkten zal niet bijdragen aan een verbetering van het begrip en respect tussen de blanke, vaak traditionele, bevolking en de getinte, al dan niet nieuwe, Nederlanders. Will van Tienen, Oisterwijk

