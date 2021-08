Om ons boerenbedrijf in de familie te houden is fiscale hulp echt nodig

Chris van Bruggen (24) wil het melkveehoudersbedrijf dat al vijf generaties in zijn familie is, overnemen. Daarvoor heeft hij wel fiscale hulp nodig.

Voor boerengezinnen is de kabinetsformatie misschien wel spannender dan ooit. De toekomst van de landbouw is één van de grote politieke vraagstukken van onze tijd. Onder meer de Bedrijfs Overname Regeling (Bor) staat voor boeren op de tocht.

GroenLinks, PvdA en SP willen van deze fiscale regeling af die ervoor zorgt dat er over het verschil tussen de overnameprijs en de vrijemarktwaarde van bedrijven, nauwelijks schenkbelasting wordt betaald. In de kapitaalintensieve landbouw, waar de marges smal zijn, is de regeling van cruciaal belang om bedrijven door te geven aan een volgende generatie. Het afschaffen van de Bor zou voor boerenbedrijven verstrekkende gevolgen hebben.

De Rekenkamer stelde eerder dit jaar dat de regeling niet aan de fiscale voorwaarden voldoet en dat een concreet beleidsdoel ontbreekt. Dat is maar zeer de vraag.

De aankoop van een boerderij valt niet terug te verdienen

Een gangbaar toekomstbestendig boerenbedrijf kost in Nederland vier miljoen euro op de vrije markt. Dat is onmogelijk terug te verdienen, omdat het rendement op het vermogen nu eenmaal te laag is. Een bedrijf kopen kan dus niet uit, en de bank wil je niet financieren. Anders is het echter wanneer je ouders een boerenbedrijf hebben waarmee ze een eerlijke boterham verdienen. Als ze je het gunnen, kan je dit overnemen voor 1,5 miljoen euro en krijg je het verschil tussen de vrije verkoopprijs en de overnameprijs geschonken. In dit voorbeeld is dat ongeveer 2,5 miljoen euro. Over deze schenking betaal je schenkbelasting.

Zonder bedrijfsovernameregeling moet er over dit bedrag twintig procent schenkbelasting betaald worden, ofwel bijna een half miljoen euro. De Bor vermindert dit bedrag fors en stelt jonge, beginnende boeren in dit geval voor pakweg vier ton vrij van het betalen van belasting. Dat is veel geld en dus is de vraag naar de rechtvaardiging van deze ­regeling terecht.

In Nederland worden we belast op inkomsten. Wie veel verdient, betaalt veel belasting. Wie weinig verdient, betaalt minder belasting. De moeilijkheid is dat juist in de landbouw inkomen en vermogen niet in relatie staan tot elkaar. De Bor zorgt ervoor dat vermogen met laag rendement, zoals grond, doorgegeven kan worden als productiemiddel (en niet als belegging). Dat is een duidelijk doel en leidt anders dan vaak wordt gedacht eerder niet dan wel tot toenemende vermogensongelijkheid.

Veel belasting

Als de overname van een bedrijf namelijk niet uit kan, omdat er veel belasting betaald moet worden en het rendement laag is, gaat het bedrijf in de verkoop. De vrije marktwaarde wordt dan gecasht en uiteindelijk verdeeld over de kinderen. Zij kunnen vervolgens op de huizenmarkt meer betalen voor een huis en minder bedeelde kopers uit de markt bieden.

Zo leidt het afschaffen van de Bor tot ongelijkheid. Maar dat was nu juist wat de linkse partijen niet wilde.

De formatietafel is de plek waar verschillen in opvatting en ideologie duidelijk naar voren komen. (Vermogens)ongelijkheid is terecht een van die onderwerpen, maar een versimpelde kijk daarop zal averechts werken en maakt het onmogelijk om boer te worden.

Dubbele agenda

Laten we hopen dat dat niet de dubbele agenda is. Kijk daarom niet alleen in de makelaarskrant hoeveel bedrijven waard zijn, want daarmee doe je in ieder geval de boeren tekort.

Natuurlijk, wanneer een regeling als de Bor leidt tot excessen, dan is aanpassing gewenst, maar afschaffing is ongewenst. In den brede geldt dat als we familiebedrijven willen laten voortbestaan, fiscale regelingen als de Bor nodig zijn. Alleen dan kunnen die familiebedrijven zoals ook dat van mijn familie van generatie tot generatie blijven bestaan.

