Om mijn kleur mag ik van de rechter uit de rij gepikt worden

Ik ben over het algemeen een erg positief mens, maar soms word ik verdrietig wakker. De afgelopen dagen is dat mij vaak overkomen en dat komt door de trieste mededelingen uit de Troonrede dat mijn portemonnee enorm wordt geraakt, door de verplichte coronapas voor de horeca, en de uitspraak van de rechter dat de marechaussee etniciteit mag blijven gebruiken als reden voor controle.

Dat laatste is voor mij het pijnlijkst, omdat mijn huidskleur en ras volgens de rechter een objectieve aanwijzing kunnen zijn dat ik niet een Nederlander ben. Volgens de rechter is er geen sprake van discriminatie als ik onder meer vanwege mijn huidskleur uit een rij word gehaald om mijn nationaliteit vast te stellen.

Als dit oordeel van de rechter onbetwist blijft, dan roep ik niet alleen zwarte mensen, maar iedereen met kleur op om zich tijdens hun vliegreis te melden bij de marechaussee. Je hebt iets aan te geven: dat is je etniciteit. Arabische vrouwen met hoofddoek en hun mannen die een djellaba dragen, orthodox-joodse vrouwen met lange jurken, en mannen met lange zwarte jassen en hoeden: allemaal opeens genoodzaakt zich te melden. Als we zo naar deze uitspraak kijken, dan kunnen we gezamenlijk één vuist maken tegen het racisme van deze rechtspraak.

De prijs van mijn huidskleur

Drie jaar geleden vloog ik naar Ljubljana in Slovenië. Ik was de enige persoon van kleur in het vliegtuig. Ik was me ervan ­bewust dat mijn zwarte huidskleur een label is met informatie over waar ik vandaan kom. Toen ik bij de bagageband mijn koffer haalde, kreeg ik een klop op mijn schouder van een politieagent die mij vroeg om hem te volgen.

In een kamer moest ik mijn Nederlandse paspoort overhandigen. Eerst werd ik gefouilleerd, daarna was mijn koffer vol boeken aan de beurt. Ik zag de verbazing op het gezicht van de agent. Hij vroeg wat ik kwam doen. Ik antwoordde dat ik schrijf, en dat ik tien dagen rust kwam zoeken om mijn boek af te krijgen. Hij liet me gaan. Onderweg naar mijn hotel kon ik niet stoppen met nadenken. Is dit de prijs van mijn huidskleur?

Ondanks zo’n vergaande uitspraak van een rechter, dat etnisch profileren mag, bleven de media stil. Ik had verwacht dat de Nederlandse televisiezenders op zwart zouden gaan in protest. Ik had verwacht dat alle grote kranten, inclusief Trouw, dit op hun voorpagina zouden melden. Dat bekende Nederlanders erover zouden twitteren en politici Kamervragen zouden indienen. Ik had een groot protest op de Dam verwacht.

Ik had zoveel verwacht, maar blijkbaar stelt deze uitspraak weinig voor. Maar we kunnen niet als volk dingen die krom zijn recht noemen. Dingen die fout zijn goedpraten en onwaarheid als waarheid presenteren. Denken dat alles wat wij keihard blijven ontkennen vanzelf weggaat.

Dit heet mindfuck: iets dat opzettelijk de geest destabiliseert, verwart of manipuleert.

Vele malen erger

Ik heb vaak pijnlijke uitspraken gehoord van politici, maar deze uitspraak is vele malen erger, omdat die van een rechter komt. Het raakt nu een selecte groep mensen, maar er komt een tijd dat dit andere groepen gaat raken. Dan is het te laat. Zoals de theoloog Martin Niemöller het verwoordde: “Eerst kwamen ze voor de Joden en ik zei niets want ik was geen Jood. En toen kwamen ze voor de communisten en ik zei niets want ik was geen communist.” Dat ging maar door totdat hijzelf aan de beurt was en er niemand meer over was die iets kon zeggen.

Maar het is niet te laat. Steun nu de oproep en teken de petitie dat kleur en etniciteit niks zeggen over je Nederlanderschap.