Om het inhumane karakter van ‘fort Europese Unie’ op de juiste waarde te schatten, moeten we ook naar elders kijken

Volgens analisten zullen migratie en asielproblematiek belangrijke thema’s zijn bij de komende verkiezingscampagne. In deze krant wint meestal de stem die het Europese migratiebeleid, met al die verdronken asielmigranten, als onmenselijk beschouwd. Confrater Abdelkader Benali schreef hierover in juni een column met als kop ‘Europese migratiepolitiek faciliteert genocide’.

Het hoofdredactionele commentaar concludeerde toen: ‘Mensenrechten zijn meer dan ooit het slachtoffer van het optuigen van fort Europa’. En over de Europese asielcrisis schreef mijn vervanger Jurriën Hamer vorige week dat de premiers van Engeland (Rishi Sunak), Italië (Giorgia Meloni), en premier Rutte ‘vieze handen’ hebben en ‘migranten haten’. Terzijde, het Italië van de rechts-conservatieve Giorgia Meloni ving sinds januari tot deze week 105.449 bootmigranten op (17.000 alleen in augustus) wat het dubbele is van vorig jaar, toen Meloni nog maar net in functie was. Wat dat vermaledijde ‘fort Europa’ betreft is het nuttig op te merken dat zijn EU-poorten het afgelopen jaar voor 965.665 asielmigranten opengingen. Bijna een miljoen aanvragen dus, het hoogste aantal sinds de asielcrisis van 2015.

Om het verderfelijke, inhumane en genocidale karakter van ‘fort Europese Unie’ op de juiste waarde te schatten, zouden we misschien kunnen kijken hoe het er elders aan toe gaat. Deze week verscheen een rapport van Human Rights Watch (HRW) over Saudi-Arabië. Dit is het land van het heilige stad Mekka waar ieder jaar honderdduizenden vrome moslims op pelgrimstocht gaan.

Volgens HRW worden vluchtelingen uit Ethiopië en Jemen door Saudische grenswachters genadeloos afgeslacht: ‘Alle getuigen vertellen over de gruwelijke taferelen die ze onderweg naar de grens hebben gezien: gewonde vrouwen, mannen, kinderen, met afgerukte ledematen.’ Een woordvoerder van HRW: ‘We zijn van 655 vermoorde vluchtelingen zeker, maar het gaat waarschijnlijk om duizenden’.

In een ander moslimland, Tunesië (waarmee de EU een omstreden akkoord heeft gesloten), is het racisme tegen Afrikanen virulent. Sinds februari en de xenofobische toespraak van president Saied over de bedreigde ‘Arabische identiteit’, worden Afrikaanse vluchtelingen en migranten zonder water en voedsel meedogenloos in de woestijn gedumpt. Het aantal slachtoffers is onbekend.

Wat ook minder bekend blijkt, is dat Tunesië deze techniek van buurland Algerije heeft afgekeken. Sinds 2018 worden Afrikaanse migranten in Algerije in de woestijn gedumpt en moeten zij zich, na een mars van 15 kilometer door zand en duinen naar de grens met Niger, in Assamaka verzamelen. Al hun bezittingen zijn al door de Algerijnse politie gestolen, soms worden ze afgeranseld en uit hun huis gehaald, als ze dat hebben.

Tussen januari en april zijn meer dan 11.000 mensen over de grens gezet. Volgens een rapport van Artsen zonder Grenzen uit 2021 zijn in 2019 bijna 30.000 Afrikanen zo gedeporteerd en 23.175 in 2020: ‘Ze worden gebracht naar een plaats die bekend staat als ‘Point Zero’. In de woestijn, in the middle of nowhere, vaak midden in de nacht.’ Tunesië is dus maar een recente leerling van moslimbuurland Algerije.

Hoe moeten wij, van fort Europa, die landen dan noemen? Fort Arabia, fort Maghreb of fort islam? Het zijn dan wel forten met machinegeweren door de schietgaten en deportatiebussen vóór de woestijnpoort.

