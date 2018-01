Olympische Spelen geven hoop op beter contact tussen de Korea’s

Noord-Korea stuurt 22 atleten en een grote culturele delegatie, aangevoerd door de in eigen land wereldberoemde popzangeres ­Hyon Song-wol, die gisteren onder grote belangstelling alvast de grens overstak om de verschillende olympische concertpodia te inspecteren.

De Koreanen zullen voor het eerst in de geschiedenis zelfs een gezamenlijk vrouwenhockeyteam vormen. Maar of deze sportieve verbroedering nu ook de angel uit het nucleaire conflict haalt, is hoogst onzeker.

Gepoch

De Winterspelen komen weliswaar als geroepen, want het afgelopen jaar liep de spanning af en toe zo hoog op dat menigeen vreesde voor een nucleaire oorlog. De sneren van de Amerikaanse president Trump richting de Noord-Koreaanse leider (‘kleine raketman’), diens antwoorden (‘oude gek’), wederzijds gepoch over wie de beste nucleaire knop heeft, het droeg allemaal niet bij aan betere diplomatieke relaties. Toch moeten we ook niet te veel waarde hechten aan deze lichte dooi te midden van de vrieskou. De sportieve ontspanning past daarvoor te goed in een patroon van afwisselend oorlogsretoriek en bescheiden toenadering.

Of de sportieve verbroedering

ook de angel uit het nucleaire conflict haalt, is hoogst onzeker

Op de lange termijn blijft denuclearisatie van Noord-Korea de beste hoop op vrede en de weg daarnaartoe loopt via sancties. Menigmaal heeft Noord-Korea laten zien de nucleaire ambitie schaamteloos in te zetten als drukmiddel, voor geld, versoepeling van sancties of voedsel. Ook is de huidige olympische ontspanning geen direct gevolg van de effectiviteit van Trumps beleid. De vriendelijker toon van Noord-Korea, ingezet met de nieuwjaarstoespraak van Kim Jong-un, zal eerder een kleine wig kunnen drijven in het eensgezinde optreden van Zuid-Korea en zijn grote bondgenoten, de Verenigde Staten en Japan. Deze laatste zijn immers van mening dat de druk op Noord-Korea onverminderd hoog moet blijven.