Olie-, gas- en agro-lobby’s saboteren klimaatbeleid: dat maakt mij echt kwaad

Als de koning een staatsbezoek aflegt, gaan er tientallen grote bedrijven mee in de hoop op lucratieve contracten. Ik heb daar geen probleem mee, want het gebeurt openlijk en het ontvangende land wil net zo graag verdienen aan investeringen en handel. Lastig wordt het als er mensenrechten in het geding zijn en de koopman (of de Fifa) het van de dominee wint.

Waar ik echt boos om word, is de enorme bedrijvenlobby tegen milieu- en klimaatbeleid. Dat gebeurt veelal achter de schermen en gaat gepaard met diverse vormen van misleiding (greenwashing), chantage (dreigen naar het buitenland te verhuizen) en omkoping (sponsoring van de jaarlijkse VN-klimaatconferenties).

De net afgesloten klimaatconferentie in Egypte heeft helemaal geen enkele stap vooruit gezet. Dat komt echt niet doordat de landen die daar bijeen waren allemaal zo kortzichtig zijn. Maar wel doordat er 600 lobbyisten van de olie- en gassector aanwezig waren. Die hebben handig gebruikgemaakt van het feit dat landen verdeeld zijn over een aantal zaken. Zoals het tempo van het klimaatbeleid en het feit dat de rijke landen bijna alle uitstoot die de aarde aankan al hebben veroorzaakt, zodat er bijna geen ruimte meer over is voor de ontwikkeling van de arme landen. Wie gaat dat compenseren? De bedrijvenlobby is erin geslaagd om heel wat zand in de raderen van het wereldwijde klimaatbeleid te strooien.

Geen plafond maar een open dak

Helaas is dat hier bij ons niet anders. Tata Steel in IJmuiden heeft succesvol gelobbyd bij de provincie Noord-Holland. Hoe kan het anders dat het nieuwe stikstofplafond voor het bedrijf weliswaar 8 procent lager ligt dan het vorige, maar nog steeds zo ruim is dat het bedrijf geen enkele moeite hoeft te doen om zich eraan te houden? Dat is geen plafond, maar een open dak.

En nu ik het toch over stikstof heb, LTO, de lobbyorganisatie van agrarisch Nederland, is misschien wel de kampioen van de lobby voor het ­behoud van de status quo. Al decennia heeft de lobbyclub heel effectief de omslag naar duurzame landbouw tegengehouden. Zodat we nu met een opeenstapeling van urgente problemen zitten. Stikstof, CO2, biodiversiteit en drinkwaterschaarste om er een paar te noemen. De LTO reageert verbaasd en vraagt om verder uitstel.

Slootwater

Die jarenlange lobby is eigenlijk helemaal niet in het belang geweest van de boeren die LTO zegt te vertegenwoordigen. Boeren gaan juist voor de lange termijn. Die hebben vruchtbare grond nodig, slootwater dat niet vervuild is met fosfaat en nitraat, bijen die hun gewassen bevruchten en normale weerpatronen voor de groei van hun gewassen en voor het gras voor hun koeien. Het zou zomaar kunnen dat LTO zelf onderwerp is van de lobby door de agro-industrie, met de kortetermijnbelangen van hun slachterijketens en veevoergiganten.

Wat te doen tegen de lobbykracht van grote ­bedrijven die tegen het gemeenschappelijke belang ingaan? Transparantie van lobbyclubs zoals de LTO, juist ook voor de eigen boerenachterban, lijkt me een gezond principe. En voor de VN stel ik een verdeling voor van het aantal lobbyorganisaties: maximaal 10 procent voor commerciële bedrijven, zodat 90 procent overblijft voor ngo’s die het algemeen belang dienen.