Oh grote Johan Remkes, vertel ons wat we moeten doen en wij zullen regeren

Ik zat in zeer goed gezelschap aan de oever van het IJ toen maandagavond via een van onze telefoons de vraag van Henk Staghouwer binnenkwam: “Ben ik wel de juiste man op de juiste plaats?” Een belangrijke en goede vraag, vonden wij. Niet alleen voor een minister van landbouw, maar voor iedereen die verstrikt is geraakt in een positie waar hij of zij zich niet (meer) hoort - het was onszelf ook wel overkomen, in werk, relatie, waar dan ook.

Heel verstandig om je bij tijd en wijle af te vragen of de rol die je hebt wel past bij wie je bent. Is het antwoord ‘nee’, dan kan dat natuurlijk pijnlijk zijn, temeer als je een publieke figuur bent, een veronderstelde leider, en je voor het oog van het ganse land moet erkennen dat je eigenlijk niet geschikt bent voor de hoge functie die je werd toebedeeld. Tot zover hulde aan Henk Staghouwer.

Maar voor de coalitie, die toch al onder grote spanning staat door de stikstofcrisis en het gezwabber van Wopke Hoekstra daarin, is het vertrek van de landbouwminister natuurlijk een extra complicatie. Precies de bewindsman die een centrale figuur zou moeten zijn op dit explosieve terrein – wat Staghouwer overigens geheel niet lukte – ontbreekt. Het zal bij burgers het gevoel versterken dat er chaos en onmacht heerst in Den Haag. En terecht, want Staghouwers vertrek komt niet alleen voort uit diens eigen gebrek aan leiderschap, een dergelijk gebrek kleeft het hele kabinet aan, met de premier als stralend middelpunt. Uitbesteden van verantwoordelijkheid is zijn handelsmerk.

Waar wil het kabinet naartoe? Bel de gespreksleider

Bij het vertrek van Staghouwer speelde mee, aldus Trouw gisteren, dat hij ongelukkig was met de rol die Johan Remkes is gaan spelen als ‘gespreksleider’ tussen kabinet en boeren. Remkes is veel meer geworden dan een ingehuurde neutrale voorzitter, hij probeert een rotklus te klaren waar de premier en zijn ploeg voor terugdeinzen, inclusief het schetsen van ‘perspectief voor agrarische ondernemers’. Zo’n schets had Staghouwer zullen maken – de Kamer had een eerste versie als broddelwerk teruggestuurd – maar nu heet het dat eerst de conclusies van Remkes moeten worden afgewacht. Oh grote Remkes, vertel ons wat wij moeten doen, en wij zullen regeren!

Het patroon is bekend, in coronatijd vervulde het OMT, en dan met name Jaap van Dissel, de Remkes-rol, en zo zijn er meerdere Remkessen: Stef Blok was het voor de sancties tegen Rusland, Mariëtte Hamer is het als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld, en anders zijn er altijd nog de veiligheidsregio’s, provincies en gemeenten om hete aardappels naartoe te schuiven. Ze vullen een leegte die er niet had moeten zijn. Een leegte die zich hult in de mantel van ‘nieuw leiderschap’ of een ‘nieuwe bestuurscultuur’, woorden die moeten verbergen dat het politieke uit de politiek wordt gesloopt. Waar wil het kabinet naartoe? Bel de gespreksleider.

Bij de 100-dagen mijlpaal van het huidige kabinet werd Mark Rutte op de radio gevraagd wat ook alweer het motto van de huidige coalitie was. Hij wist het niet meer. Iets met vertrouwen, dacht hij. Maar het was ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. De nietszeggendheid zegt alles.