Of we doen niet zo moeilijk over piesen op straat, óf we zorgen voor genoeg plasplekken

Je kunt het probleem van de hoge nood op straat misschien weglachen. Zoals de kwestie van het gebrek aan openbare vrouwentoiletten al werd weggelachen toen Dolle Mina die in 1970 aan de orde stelde. Dit vrouwengevecht leverde nooit veel op; er vielen belangrijker zaken te bevechten door feministes.

Je kunt het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen (en mannen) relativeren, natuurlijk. Maar het is van tweeën één: óf we doen niet zo moeilijk over piesen in een verscholen hoekje op straat, óf we zorgen in dit aangeharkte land dat er genoeg gereguleerde plasplekken komen in onze steden.

De geschiedenis laat zien dat veel ge­meen­te­be­stu­ren later nauwelijks aandacht besteedden aan het oprichten van voldoende openbare toi­let­ge­le­gen­he­den

Geerte Piening (23) had groot gelijk toen zij eerder deze maand voor de rechtbank haar boete wegens wildplassen probeerde ongedaan te maken. Die bekeuring van 140 euro had ze op 22 mei 2015 gekregen omdat ze ’s nachts in een steeg bij het Leidseplein in Amsterdam haar volle blaas had geleegd. De horecagelegenheid waar ze uitkwam ging dicht. Buiten was geen openbaar vrouwentoilet in de buurt. Logisch dat zij besloot tot een hoge-nood-stop in een donker hoekje.