Of u het nou wilt of niet, de Metaverse komt eraan. En wij gaan er gebruik van maken

Wanneer een machtige man als Mark Zuckerberg een visie voor de gehele samenleving heeft, dan kun je maar beter even opletten. Vooral als die visie grootser en ingrijpender is dan die van Bill Gates toen hij droomde over een pc in iedere woning. Daarom besloot ik aandachtig te kijken naar Zuckerbergs Facebook Connect-presentatie van eind oktober, waarin hij ons zijn ideeën over de Metaverse toont.

Zuckerberg begrijpt dat de Metaverse lastig in woorden uit te leggen is. Hij laat die daarom zien. Ik raad u aan om in elk geval het eerste kwartier van die presentatie te bekijken. Dan ziet u zelf hoe Zuckerberg de fysieke wereld wil onderdompelen in de virtuele, en hoe hij het mogelijk wil maken dat wij in de virtuele wereld stappen om dáár onze tijd met elkaar door te brengen. Gezellig leek het me niet, eerder troosteloos.

Dystopische toekomst

Terwijl Zuckerberg vol enthousiasme deze dystopische toekomst aan het schetsen was, viel mijn oog op de naam van de presentatie: The Metaverse and How We’ll Build It Together. Ik moest direct aan een andere Mark denken. Zuckerberg blijkt namelijk net als onze minister-president de bijzondere gave te hebben om ons glimlachend op te roepen mee te gaan in zijn optimisme, terwijl hij op een vlammende berg giftig afval staat die hij zelf gecreëerd en aangestoken heeft.

Net als Rutte is Zuckerberg verantwoordelijk voor allerlei crises waar we vaak afzonderlijk bij stilstaan. Maar het cynisme van zijn leiderschap wordt pas echt duidelijk als we op al die crises tegelijk reflecteren. De puinhopen die Zuckerberg heeft aangericht zijn ongekend. Zo speelde Facebook een cruciale rol in de genocide van de Rohingya in Myanmar, en verliest dat platform in rap tempo haar (toch al zwakke) grip op de verspreiding van misinformatie. Op Instagram worden al jarenlang mensen (!) verhandeld, en dat platform beschadigt daarnaast het zelfbeeld van de huidige generatie tienermeisjes. Over de vele privacy-schandalen waar Zuckerberg mee te maken heeft, ben ik dan nog niet eens begonnen.

Hoe is het mogelijk dat iemand voor zoveel ellende verantwoordelijk is, en toch een leidende rol voor zichzelf blijft zien in onze toekomst en samenleving? Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Dit is niet alleen falend leiderschap, het is ook pervers en ontzettend onbeschaafd.

Eenogige koning in het land der blinden

Toen mijn aandacht weer terugkeerde naar de presentatie van Zuckerberg, kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat Zuckerberg de eenogige koning in het land der blinden is. In de live chat was een eindeloze stroom kritiek te lezen op zijn verhaal, maar ik vroeg me af of er eigenlijk iemand is met een inspirerende alternatieve visie? Van democratisch gekozen leiders mag je zo’n alternatief verwachten, maar het enige waar deze pappers-en-nathouders visie op hebben zijn de peilingen. Dit is overigens niet alleen in Nederland een probleem, maar in alle democratische landen.

Ook dat is falend leiderschap. Dit ‘visie-vacuüm’ geeft de ongekozen Zuckerbergs van deze wereld de kans om onze samenleving ingrijpend naar hun eigen inzichten in te richten. Zo kwam ook Microsoft-baas Satya Nadella begin deze maand met zijn eigen Metaverse-presentatie, kennelijk om niet onder te doen voor Zuckerberg.

Dus of u het nou wilt of niet, de Metaverse komt eraan. En wij gaan er gebruik van maken. Want ondanks alles gebruiken wij al die andere rotzooi van Zuckerberg ook. Wanneer staat er een échte leider op, die ons een pad naar een betere toekomst laat zien.