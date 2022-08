Of Nederland nu klaar is voor excuses of niet: soms moet je iets doen omdat je het moet doen

We hebben geen koloniën meer, maar dat wil niet zeggen dat we er vanaf zijn. We worstelen ermee omdat we worstelen met onszelf. Vandaag viert Indonesië zijn Onafhankelijkheidsdag, en ik neem aan dat er beleefde felicitaties gaan van Den Haag naar Jakarta. Maar er wringt iets: Nederland is het enige land dat de 17de augustus niet erkent als de wettelijke geboortedatum van de Indonesische staat. Wij hanteren daarvoor 27 december 1949. Toen moest Nederland de soevereiniteit aan de Indonesiërs overdragen, nadat onze laatste koloniale oorlog – poetinesk aangeduid als ‘politionele acties’ – was gestrand.

Er is nog iets dat wringt. Deze week bezoekt een Kamerdelegatie Suriname, Curaçao en Bonaire om te onderzoeken ‘wat het ook nu nog betekent dat daar slavernij plaatsvond onder Nederlands gezag’. Dit met het oog op de herdenking, volgend jaar, dat 150 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij, en met in het achterhoofd de vraag of het Nederland van nu verantwoordelijkheid moet nemen voor de zonden van toen.

De rechtse oppositiepartijen vinden dit blijkbaar een bedreigende vraag; ze wilden geen van alle mee op deze reis. Maar ook regeringspartij VVD liet het afweten, en dat verbaast me. Ik had verwacht dat de liberalen nog wel zouden durven ondervinden welke diepe sporen de slavernij heeft nagelaten, maar nee, men zag ‘onvoldoende meerwaarde’ in ontmoetingen ter plekke.

Wat zit er achter de huiver om conclusies te verbinden aan de wetenschap dat de Nederlandse staat als kolonisator leefde van systematische misdaden tegen de menselijkheid? Of was de slavernij iets anders? De uitbuiting en het geweld? Is het de angst dat ons nationale zelfbeeld aan gruzelementen gaat? Of dat wijzelf, zoveel generaties later, schuldig worden verklaard aan iets waar wij niet bij waren? Het zal beide een rol spelen, maar terecht is het niet. We hebben het over de historische en morele verantwoordelijkheid van een staat, niet over een schuld van de huidige bevolking. En als ons zelfbeeld knapt door een confrontatie met de werkelijkheid, dan was dat zelfbeeld altijd al vals.

Begin dit jaar concludeerde onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië dat Nederland ‘stelselmatig en wijdverbreid extreem geweld’ gebruikte. Het had voor de hand gelegen als dat van invloed was geweest op de Indië-herdenking van eergisteren. Niet om het lijden van wie dan ook te bagatelliseren, wel om het militaire karakter van de ceremonie weg te nemen. Lara Nuberg, kleindochter van een soldaat die vocht in Indonesië, wees in Trouw op de jaarlijkse vaandelmars van het Van Heutz-regiment, dat in gouden letters onder meer de ‘krijgsverrichtingen’ eert van ‘het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1832-1950’. Ontluisterend: niet alleen was Van Heutz de generaal van de gruwelijke Atjeh-oorlogen, de periode tot 1832-1950 omvat sowieso veel te veel geweld om er trots mee te gaan zwaaien bij een herdenking.

Dat is ook iets wat wringt. Voor dit geweld heeft premier Rutte ‘diepe excuses’ aangeboden. Maar voor de slavernij wil hij dat niet doen, omdat een meerderheid van de Nederlanders er nog niet aan toe zou zijn. Soms moet je iets doen omdat je het moet doen.