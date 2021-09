‘Of ik gevaccineerd ben? Zeg baas, waar bemoei je je eigenlijk mee?’

Mogen werkgevers weten of je gevaccineerd bent? De lezers reageren verdeeld.

Plichten

Als bij de autoraces in Zandvoort gevraagd mag worden dat iedereen bewijst dat hij gevaccineerd, getest of genezen is, dan mag een werkgever dat ook. Sterker, omdat de werkgever verplicht is te zorgen voor een veilige werkomgeving móét hij dat doen. Mensen die gebruikmaken van hun recht zich niet te laten vaccineren, moeten zich ook bewust zijn van de plichten die dat recht met zich meebrengt.

Jan van Bolhuis Wildervank

Polarisatie

Ik vind dat de werkgever dit niet mag vragen. Gevaccineerden kunnen ook het virus overdragen en ziek worden. Niet-gevaccineerden hebben vaak een prima natuurlijke afweer. De mogelijkheid om dit te vragen polariseert de samenleving en brengt angst en schijnzekerheid. Wat een werkgever wel mag doen, is medewerkers opdragen bij de geringste verschijnselen, dus ook keelpijn of verkoudheid, niet te komen.

Arthur Valkieser, werkgever ­Muiderberg

Meldingsplicht

Op het moment dat de wet op de privacy een verhoogd risico betekent op besmetting met het coronavirus, gaat het algemene belang van een veilige leefomgeving boven die wet. Voor een aantal ziektes geldt een meldingsplicht en kunnen personen in quarantaine worden geplaatst. Ik kan me voorstellen dat die lijst wordt uitgebreid met coronabesmettingen. Vanwege de ernst van corona heeft iedereen het recht op maximale beschermingsmaatregelen. Dat betekent dat niet alleen werkgevers, maar ook bijvoorbeeld restaurant­eigenaars, bazen van winkels en supermarkten, kortom iedereen in de openbare ruimte, mag vragen naar een vaccinatiebewijs, testuitslag of bewijs van genezing.

Tiny Vermeij Noordwijk

Bemoeien

Als ik nu ergens op de werkvloer zou rondlopen en mijn werkgever zou mij vragen of ik gevaccineerd was, zou ik hem of haar vragen waar hij of zij zich mee bemoeit. Ik krijg toch het gevoel dat in ons landje aan de zee naar een vaccinatieplicht wordt toegewerkt.

Willem Vizee Tiel

Kort

Mijn korte antwoord is nee. Iedereen, ongeacht of die wel of niet is ingeënt, kan een ander besmetten.

Ger Schaap Hoek van Holland

Pokken

Toen ik in 1965 in een algemeen ziekenhuis ging werken moest iedereen jaarlijks een longfoto laten maken en werd iedereen die geen reactie vertoonde op de mantouxtest voor tuberculose, verplicht gevaccineerd. Hetzelfde gold voor militairen en de pokkenprik. Dat vonden wij heel gewoon. Er waren geen adequate geneesmiddelen en omdat je met kwetsbare mensen werkte, of in groepsverband leefde, was je niet alleen een gevaar voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.

Datzelfde is nu met Covid-19 aan de hand. En omdat mensen de neiging hebben de eigen verantwoordelijkheid te negeren moeten werkgevers en anderen dit controleren.

Joke van de Berg Ermelo

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.