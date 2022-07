Oekraïners zijn gevlucht, maar willen zichzelf niet zien als vluchteling

S., de Oekraïense vrouw die tot half mei met haar dochter en hond in mijn huis woonde, ontvangt nog steeds pakketten op mijn adres. Op mijn eettafel ligt een boek, verpakt in een zak vol cyrillisch schrift. Ik heb het onder wat kranten geschoven. We vinden steeds geen moment om het boek te overhandigen. Elke keer dat S. een pakket ophaalde was het contact, dat twee maanden lang warm en open was, afstandelijk en kil. Ze keek me niet aan, sloeg koffie af (gastvrijheid is belangrijk voor Oekraïners), zei niet hoe het ging en ging weer.

Ik heb altijd geweten dat Oekraïners trots zijn. Moeilijke situaties fiksen ze achter gesloten deuren zonder daar iets over te delen. Toen mijn oom, tante, oudtantes, nichten en neven in april halsoverkop Odessa ontvluchtten en de Nederlandse tak van de familie hulp bood via een netwerk van mogelijkheden, was er geen reactie. Dagenlang hoorden we niets, tot ze plots in Duitsland en Slovenië opdoken. Het maakte de situatie, vanuit ons oogpunt (praktisch, direct) vreemd, stressvol en onhandig.

In Belgrado sprak ik laatst een Sloveense advocate die Oekraïense vluchtelingen helpt in Ljubljana. Ze noemde Oekraïense vluchtelingen de vreemdste vluchtelingen die ze ooit heeft meegemaakt. “Ze willen niks aannemen, maar hun geld raakt heel snel op; ze zijn gevlucht, maar willen zichzelf niet zien als vluchteling; ze willen direct een baan en een huis in een land waar zelfs Slovenen geen baan of huis kunnen vinden. Ze hebben een paradoxaal beeld van zichzelf, waardoor psychologische hulp, die ze nodig hebben, niet werkt. Ze ontkennen hun trauma.”

De ochtend dat mijn beste vriend en ik S. naar haar nieuwe onderkomen brachten, was ze kwaad. Ze zat zwijgend op mijn bank en scrolde ongeïnteresseerd op haar telefoon. Het werd de Jaarbeurs: het zomerhuis dat we voor haar hadden gevonden vond ze niet fijn. De enige boei die ze twee maanden had, mijn huis, verdween. Woede kwam voor die boei in de plaats. “PTSS”, vertelde vriendin, schrijver, psycholoog en vluchtelingenwerker Marjolein Visser me: “Je wordt kwaad op wie je geholpen heeft, kwaad op de mensen bij wie je je veilig voelt.”

Deze donderdag diende Anne-Marijke Podt van D66 een motie in die het mogelijk maakt dat Oekraïense psychologen die naar Nederland gevlucht zijn, aan de slag kunnen om landgenoten te helpen. De Oekraïense psychologen worden getraind onder toezicht van Nederlandse psychologen. In traumazorg gespecialiseerde bedrijven gaven al aan dat dit meer moet gebeuren. Met S. sprak ik één keer over een psycholoog. Ze twijfelde. “Ik kan het zelf, ik wil niet in een groep, ik ben sterk.” Meer kon ik niet vragen, ik kon haar niet dwingen.

Via de Instagram-story’s van S. probeer ik te achterhalen waar ze verblijft. Ik vind niets. Ik zie alleen maar bloemen, zee of wandelingen in Utrecht met de hond. S. heeft een muur van vrolijke verhalen gevonden waarachter ze zich staande houdt. S. wil niet vertellen waar ze verblijft zodat ik het boek langs kan brengen. Vanmiddag leg ik het boek in een plastic zak in mijn voortuin en kan ze het ophalen. Ik hoop dat iemand goed voor haar zorgt.