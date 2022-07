Oekraïne is een hype, en die kan zomaar weer voorbij zijn

Uitgeverijen springen massaal op het thema Oekraïne. Brochures met aangekondigde boeken presenteren titels van Oekraïense schrijvers of non-fictie over Oekraïne. Bij sommige boeken wordt mijn roman, Aleksandra, genoemd: ‘ook voor lezers van..’ Op Twitter vroeg iemand me wat ik ervan vond, dat mijn naam en mijn boek over mijn Oekraïense familiegeschiedenis in deze trending context wordt ingezet.

Ik heb daar nog eens rustig over nagedacht op festival Down The Rabbit Hole. Voor het eerst in vier maanden zette ik het nieuws over Oekraïne even uit. Drie dagen waren er geen foto’s van lijken in Oekraïense straten; geen erop-of-eronder-gevechten tussen Oekraïne en Rusland in de provincie Loegansk; geen Krementsjoek; geen dagelijkse tweet van de vrouw uit Kyiv die haar kop koffie en planning deelt onder de hashtag #warcoffee; geen Instagram-posts van Oekraïense vrienden: it is still war in Ukraine.

Even was er alleen feest, dansen, bier, en rust. Het was ogenschijnlijk kalm, net als in oktober 2021, toen mijn roman over een telkens door extern geweld uit elkaar vallende Oekraïense familie uitkwam. In oktober was er geen invasie, waren er weinig mensen die wisten waar Loegansk ligt, weinig mensen die wisten dat Oekraïens een andere taal is dan Russisch, dat het niet ‘de’ Oekraïne is, maar Oekraïne. Precies om deze reden schreef ik mijn roman, die onder meer over de in 2014 begonnen oorlog in de Donbas vertelt: mensen moeten dit verhaal kennen. Ik werkte er acht jaar aan, dat is een marathon vergeleken met een trend.

Vier maanden na het uitkomen van mijn boek viel Rusland officieel Oekraïne binnen. Opeens waren alle ogen op het moederland van mijn oma gericht. Mijn boekverkoop ontplofte. Kennis over Oekraïne ontplofte. Mijn stad Utrecht hing vol Oekraïense vlaggen, mensen vroegen me om de haverklap hoe het nu met mijn familie in de Donbas ging. Ik mocht plots overal komen praten over het verhaal dat mij al acht jaar bezighield.

Het verhaal krijgt de ruimte

De ommekeer was zo extreem, dat ik eigenlijk alleen maar aan de woorden van kunstenaar Lino Hellings kon denken: ‘News is what someone somewhere decides it is.’ Met haar woorden wil ik de vraag van de twitteraar beantwoorden. Oekraïne is een hype. En die kan zomaar weer voorbij zijn. Zo schreef een Franse uitgever twee maanden geleden mijn roman niet te willen kopen, omdat het momentum op de datum van uitgave wel eens voorbij zou kunnen zijn. (Ik mag het hopen, dat de oorlog dan voorbij is.) Ik interpreteerde deze keuze van de uitgever als volgt: nutteloze investering, de lezer zal van onderwerp gewisseld zijn. Dat is het leven, dat is marktwerking, dat is ‘what someone somewhere decides it is’.

Uitgeverijen beslissen dat Nederlandse boekentafels binnenkort vol liggen met Oekraïne-titels. Ik haal mijn hart op. Dat er daarbij naar mijn roman wordt verwezen, betekent twee dingen: het verhaal krijgt de ruimte. Het verhaal dat ik belangrijk vind, zal meer verkopen. Zo kan ik mijn studieschuld afbetalen. Dan kan ik schuldenvrij verhalen blijven schrijven die in mijn optiek altijd momentum verdienen.